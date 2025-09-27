Seahawks atormentan a los quarterbacks rivales con una defensiva equilibrada

SEATTLE (AP) — El veloz quarterback de los Cardinals, Kyler Murray, puede representar un desafío para cualquier línea defensiva, y el jueves por la noche corrió 41 yardas, su máximo de la temporada, en cinco acarreos contra los Seahawks.

Pero en general, la línea defensiva de Seattle superó a Arizona y a Murray, quien fue capturado seis veces, la mayor cantidad de la temporada, durante la victoria de los Seahawks por 23-20.

"Obviamente va a hacer sus jugadas terrestres, lo cual hizo", afirmó el ala defensiva Leonard Williams III, quien logró 1,5 capturas. "En general, creo que hicimos un buen trabajo para llegar a él, un buen trabajo al contenerlo y creo que todo se reduce a presionar como unidad, como dije durante la semana".

Fue más de lo mismo para Williams y los Seahawks (3-1), quienes tienen 12 capturas en cuatro partidos. Tres jugadores han conseguido dos o más.

Diez jugadores han derribado a un quarterback en lo que va de la campaña, y el linebacker Uchenna Nwosu, quien fue llevado lentamente este año debido a una lesión en un muslo, derribó a Murray dos veces. Esas fueron las dos primeras capturas de los Seahawks por un cazamariscales esta temporada.

"¿Uchenna lo hizo?", preguntó el entrenador Mike Macdonald después del encuentro. "Es una novedad para mí, pero estoy feliz por él. Presionamos bien a (Murray)".

Los Seahawks hicieron un buen trabajo manteniendo a raya a la ofensiva de los Cardinals durante la mayor parte del encuentro. Arizona se limitó a dos goles de campo durante los primeros tres cuartos, aunque se recuperó con dos touchdowns en el último período antes de que Jason Myers ganara el duelo por Seattle con un gol de campo cuando el tiempo expiraba.

Pese a que los jugadores defensivos de los Seahawks cedieron más de lo que hubieran querido al final, sus compañeros en el lado ofensivo nunca perdieron la fe.

"Yo sé que van a mantener el control", dijo el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba. "Tenemos mucha confianza en ellos. Sentimos que son los mejores del mundo".

Qué funciona

El juego terrestre de los Seahawks cobró vida con 155 yardas, su máximo número de la temporada, en 35 acarreos. Kenneth Walker III lideró con 81 yardas, y Zach Charbonnet, quien se perdió el partido de la semana pasada por una lesión en el pie, agregó 39.

Qué falta

De los 67 puntos que los Seahawks han permitido esta temporada, 34 han sido anotados en el último cuarto. Los 14 puntos de los Cardinals en el último período fueron la mayor cantidad de la campaña por un oponente de los Seahawks. San Francisco anotó 10 puntos en el último cuarto en la única derrota de Seattle.

Lesiones

El ala defensiva DeMarcus Lawrence se lesionó el muslo y no regresó.

El tackle Josh Jones se ausentó por una lesión de tobillo.

Número clave

8 — Los Seahawks han ganado ocho duelos seguidos contra los Cardinals, perdiendo por última vez el 21 de noviembre de 2021. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes