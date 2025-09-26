Seahawks resisten ante Cardinals con un gol de campo decisivo en la NFL

Con un gol de campo ganador de 52 yardas, los Seattle Seahawks aguaron el jueves un intento de remontada de los Arizona Cardinals para lograr su tercer triunfo de la temporada de football americano (NFL) por un ajustado 23-20.

El choque entre estos dos rivales de la división Oeste de la Conferencia Nacional cobró sorpresivamente vida en los últimos cinco minutos, pese a que los Cardenales tenían una cómoda ventaja de 20-6.

El quarterback Kyle Murray dio dos pases de touchdown, uno de 16 yardas a Marvin Harrison y otro de siete a Emari Demercado, y los locales empataron a 20 en medio del fervor en las gradas del estadio State Farm, en Glendale (Arizona).

Los Seahawks, sin embargo, explotaron al máximo los 28 segundos que quedaban en el reloj. El mariscal de campo Sam Darnold los acercó con sangre fría hasta las 52 yardas, desde donde Jason Myers convirtió el gol de campo que cerró el partido.

Los Cardinals, últimos de la división con un balance de 2-2, ya habían sucumbido el domingo con un gol de campo en el último segundo frente a los San Francisco 49ers.

Seattle, con un registro de 3-1, se colocó en la segunda plaza divisional, detrás de los 49ers (3-0).

El partido en Glendale abrió la cuarta semana de la liga de football americano, que el domingo depara el duelo estelar entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, dos candidatos al título que han tenido un inicio flojo de temporada.

