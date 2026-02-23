Seattle derrota a Colorado en el cierre de la primera jornada de la MLS

Los Seattle Sounders vencieron 2-0 a Colorado Rapids este domingo en el cierre de la primera fecha de la temporada 2026 de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El estadounidense Paul Rothrock anotó un gol y dio la asistencia para el otro en el partido jugado en el estadio Lumen Field, en Seattle (noroeste).

Un gran esfuerzo de Rothrock al mantener la pelota en juego por la banda izquierda le permitió meter un centro preciso al corazón del área donde libre de marca apareció el eslovaco Albert Rusnak al minuto 15 para anotar la apertura.

Rusnak, de 31 años, disputa su quinta temporada con Seattle.

El gol de la tranquilidad llegó al minuto 62 para los locales, cuando el colombiano Jesús Ferreira metió un servicio al segundo palo donde con lo justo llegó Rothrock para definir con remate fuerte.

Seattle disputará los próximos cinco partidos fuera de casa mientras se cumple con el proceso de instalación del césped natural en el Lumen Field de cara al Mundial de 2026.

Más temprano, Los Angeles Galaxy empató 1-1 con New York City FC en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

El brasileño Joao Klauss anotó el tanto del Galaxy al minuto 2 en su debut en el equipo angelino, al rematar de primera intención para vencer el arco del estadounidense Matt Freese.

La primera gran oportunidad de los visitantes llegó al minuto 65 cuando el colombiano Emiro Garcés cometió una falta penal sobre el argentino Nicolás Fernández y fue expulsado por doble amonestación.

Fernández cobró el lanzamiento desde los doce pasos y decretó el 1-1 final.