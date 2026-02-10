Secretario de Comercio de EE. UU. reconoce visita a isla de Epstein

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein pero negó vínculos cercanos con el millonario.

Epstein, que cultivó relaciones con altos funcionarios políticos, empresarios, celebridades y académicos, fue encontrado muerto en su celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Un número creciente de legisladores pide que Lutnick renuncie porque durante meses negó sus vínculos con el fallecido financiero.

No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario", dijo Leavitt.

La presión aumentó cuando el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas, en las que Lutnick afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas.

"Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona", dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un período que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

- Una visita y un almuerzo -

Los archivos revelaron sin embargo una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

"Estábamos de vacaciones en familia", afirmó.

Otro documento da cuenta de un almuerzo entre los dos hombres en Nueva York en 2011, que Howard Lutnick desmintió.

Varios legisladores sostienen que esas imprecisiones merecen que abandone el cargo.

"Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente", dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio "debería renunciar".

El demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick "ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein".

"Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos", dijo García en redes sociales.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

"Como todo el mundo, busqué mi nombre en los millones de documentos publicados", dijo, y añadió que su nombre aparecía en "una decena de correos" como mucho.

Si bien, la mera mención del nombre de una persona en el expediente Epstein no implica un acto reprobable, numerosas personalidades están sufriendo la onda expansiva de estas revelaciones, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Antiguo seguidor del Partido Demócrata, Howard Lutnick es amigo de larga data de la familia Trump.

Ha sido uno de los principales donantes a favor de Donald Trump y encabezó el equipo encargado de la transición tras la victoria del republicano en noviembre de 2024, antes de ser nombrado secretario de Comercio en enero de 2025.