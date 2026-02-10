Secretario de Comercio de EEUU niega vínculos con Epstein

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, negó el martes haber tenido vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras aumenta la presión de legisladores que piden su dimisión

"Durante un período de 14 años, no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona", dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado

La presión sobre el secretario de Comercio ha aumentado desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas en las que afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas

"Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente", dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que el secretario de Comercio "debería renunciar"

En una audiencia del comité del Senado el martes, Lutnick señaló que conoció a Epstein cuando ambos estaban en Nueva York y reconoció haber almorzado con el multimillonario durante un viaje con su esposa y sus hijos

"Estábamos de vacaciones en familia", dijo sobre el viaje alrededor de 2012

Epstein, cuya muerte en prisión fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor

Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos se han vuelto políticamente explosivos en todo el mundo