Secretario de Energía de EE.UU. anuncia escolta de un petrolero en Ormuz y luego borra la publicación

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, borró este martes un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero para que pudiera cruzar el estrecho de Ormuz.

Ni el Departamento de Energía ni el Pentágono respondieron a las preguntas de la AFP al respecto.

Los mercados habían reaccionado favorablemente al anuncio de una escolta militar en este importante estrecho, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL).

Hasta ahora no se ha confirmado que buques estadounidenses hayan escoltado petroleros en Ormuz desde que la guerra se inició el 28 de febrero.

Teherán prometió el martes que no se exportaría ni un barril de crudo desde el Golfo mientras continúe la guerra.

Desde el 2 de marzo se ha detectado el cruce de más de 20 buques comerciales por el estrecho, según un análisis de la AFP basado en datos de Marine Traffic.

Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con los transpondedores apagados para ocultar su posición, y en ocasiones solo vuelven a aparecer en los sistemas de rastreo marítimo cuando ya han salido de la zona.

De los buques que transmitieron al menos una señal mientras intentaban el cruce, la AFP contabilizó nueve petroleros y dos buques de gas natural licuado (GNL).

Antes de la guerra, un promedio diario de 138 buques transitaba por el estrecho de Ormuz.

Washington ha tomado medidas para intentar tranquilizar a los mercados globales desde el inicio de la guerra, ofreciendo reaseguro a las compañías navieras y los servicios de la Marina estadounidense para escoltar petroleros.

Los precios del crudo han registrado fuertes fluctuaciones desde el comienzo de la guerra debido a las interrupciones del suministro, con un salto del 30% el lunes, hasta rozar los US$120 por barril, antes de retroceder.

Los precios siguieron cayendo tras declaraciones de Trump el lunes que insinuaban que la guerra podría terminar pronto.

La guerra ha supuesto ataques contra depósitos de petróleo en Irán y atentados contra infraestructuras energéticas en países ricos del Golfo, anteriormente considerados refugios seguros en un turbulento Oriente Medio.