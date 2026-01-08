Secretario de la ONU "lamenta" la salida de EEUU de múltiples organizaciones internacionales

El secretario general de la ONU "lamenta" la salida anunciada por Estados Unidos de una treintena de organizaciones de la ONU, una de ellas sobre el clima, declaró el jueves su portavoz.

La Casa Blanca anunció la retirada en total de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" estadounidenses.

Antonio Guterres "lamenta el anuncio de la Casa Blanca sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias organizaciones de las Naciones Unidas", declaró a la prensa Stéphane Dujarric, quien aseguró que estas seguirán "cumpliendo sus mandatos con determinación".

"Ya sea en materia de clima, protección de los niños contra la violencia o cuestiones de género, seguimos trabajando con determinación", insistió el portavoz.

Donald Trump firmó el miércoles un decreto para retirar a Estados Unidos de 66 acuerdos internacionales, de los cuales aproximadamente la mitad están vinculadas a la ONU.

Entre estos están la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), base de todos los acuerdos posteriores para luchar contra el calentamiento global, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, referencia en materia de ciencia climática.

Washington también se retira del Fondo de Población de las Naciones Unidas, especializado en la salud maternoinfantil, ONU-Mujeres y la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Ante la falta de Estados Unidos de abonar su parte del presupuesto ordinario de la ONU en 2025, Dujarric recordó que esos pagos son "una obligación legal" en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.