Secretario del Tesoro de EEUU anuncia nuevas intervenciones para apoyar al peso argentino

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este viernes que intervino en los mercados para comprar pesos, como parte de su política de apoyo financiero al gobierno de Javier Milei.

"Ayer [jueves] el Tesoro compró pesos en el 'canje de blue chips' y en el mercado al contado", anunció Bessent en la red X.

"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino", explicó.

Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor, ganando un beneficio en el intercambio.

El peso argentino evolucionaba de manera estable este viernes en el arranque del mercado en Buenos Aires, a 1430 por dólar.

"El Tesoro se mantiene vigilante en todos los mercados y tenemos la capacidad para actuar con flexibilidad y con fuerza para estabilizar a Argentina", añadió.

El gobierno Trump se muestra decidido a apoyar a Argentina, a la que ha prometido esta semana hasta US$40.000 millones en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.

Milei, que acudió a la Casa Blanca el martes para agradecer ese apoyo, enfrenta una decisiva elección legislativa el 26 de octubre.

