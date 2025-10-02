Secretario del Tesoro de EEUU anuncia próxima reunión con ministro argentino
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el jueves una reunión "en los próxim
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el jueves una reunión "en los próximos días" con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para delinear la ayuda que Washington está dispuesto a conceder a su aliado, en dificultades financieras.
"Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Trump con el presidente Milei en Nueva York, espero que en los próximos días el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para ofrecer apoyo financiero", indicó en un mensaje en la red X.
"Además, durante el transcurso de las discusiones de ayer [miércoles] con mis colegas ministros de finanzas del G7, enfaticé la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7", añadió.
"El USTreasury (Tesoro de EEUU) está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario, y continuaremos observando de cerca los acontecimientos", concluyó.
Bessent no da una fecha para ese encuentro, en medio de nuevas dificultades en los mercados para Argentina, que en principio cuenta con una ayuda de hasta US$20.000 millones anunciada por el Tesoro el mes pasado.
Las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial arrancan el lunes 13 de octubre en Washington, y son una cita habitual para los ministros de Finanzas de todo el mundo.
Por otro lado, el presidente Javier Milei tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.
jz/db
