Secretario del Tesoro de EEUU, "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró "optimista" el miércoles respec

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Secretario del Tesoro de EEUU, "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró "optimista" el miércoles respecto a las negociaciones comerciales con Pekín y afirmó que el presidente Donald Trump aún planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

"Soy optimista. Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos", declaró Bessent en un evento organizado por la cadena CNBC.

Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas, un paso más en la escalada comercial entre las dos potencias por las exportaciones de tierras raras.

El mandatario estadounidense impuso además controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China.

