Secretario del Tesoro de EEUU, "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró "optimista" el miércoles respecto a las negociaciones comerciales con Pekín y afirmó que el presidente Donald Trump aún planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

"Soy optimista. Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos", declaró Bessent en un evento organizado por la cadena CNBC.

Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas, un paso más en la escalada comercial entre las dos potencias por las exportaciones de tierras raras.

El mandatario estadounidense impuso además controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China.

