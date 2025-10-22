Secretario del Tesoro de EEUU tilda de "peronista" a senadora demócrata que cuestiona ayuda a la Argentina

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tildó de "peronista" a la senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las legisladores que insiste en saber más detalles de la ayuda financiera a la Argentina.

El pulso entre el gobierno de Donald Trump y la oposición demócrata se inscribe en el actual cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que entró en su cuarta semana.

Warren es una de las legisladoras más activas a la hora de criticar ese "rescate", según sus palabras, en momentos en que centenares de miles de funcionarios federales no reciben sus salarios a causa del cierre.

En una carta enviada a la senadora, Bessent reitera que no se trata de un rescate, sino de un apoyo a un aliado importante de Washington en América Latina.

"El fondo de estabilización cambiaria proporciona un apoyo particular para un aliado clave que ha emprendido políticas fiscalmente responsables", explica el secretario en la carta, fechada el 21 de octubre.

"No es sorprendente, dado su punto de vista peronista sobre el gobierno y la libertad, que ese tipo de acciones le cause gran ansiedad", añade.

Bessent le pide además a la senadora que aprueben mantener el gasto presupuestario, tras once votaciones fallidas en el Senado a causa de la oposición demócrata.

La senadora, conocida por formar parte del ala izquierdista del Partido Demócrata, replicó ese mismo día con otra carta en la que cita a medios de comunicación y redes sociales en las que se afirma que Estados Unidos ya compró pesos argentinos en los mercados por valor de unos US$600 millones.

Warren pide al secretario Bessent que le detalle el monto exacto, y cuál es la estrategia del Tesoro si el peso continúa devaluándose.

