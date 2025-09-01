Secretario Kennedy pone "en peligro" a estadounidenses, advierten exjefes de agencia de salud

Nueve exdirectores de la principal agencia de salud de Estados Unidos alertaron el lunes sobre el desmantelamiento del organismo por parte de la administración de Donald Trump y advirtieron que el ministro antivacunas Robert F. Kennedy Jr. está "poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses".

La contundente columna publicada en The New York Times es el último de una serie de ataques contra el secretario de Salud después de que la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) fuera recientemente despedida por Trump tras apenas semanas en su cargo.

Susan Monarez fue despedida la semana pasada después de enfrentarse a RFK Jr. y negarse a comprometerse a dar su apoyo a sus cambios en las políticas de vacunación.

La destitución provocó la dimisión de al menos cuatro altos funcionarios y sumió a la agencia en un caos aún mayor.

"Dirigimos el CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses", advirtió el artículo de opinión escrito por nueve extitulares de la agencia históricamente independiente que sirvieron bajo todos los presidentes, demócratas o republicanos, desde Jimmy Carter hasta Donald Trump.

Lo que Kennedy "ha hecho al CDC y al sistema de salud pública del país -culminando en su decisión de despedir a la Dra. Susan Monarez como directora (...)— es algo que nunca hemos visto en la agencia, y algo que nuestro país nunca ha experimentado", escribieron los expertos.

Mencionaron que Kennedy ha despedido a miles de trabajadores sanitarios federales; debilitado programas destinados a proteger a los estadounidenses del cáncer, ataques cardíacos y más; y, durante el mayor brote de sarampión en décadas, se centró en "tratamientos no comprobados mientras minimizaba las vacunas".

También defendió una legislación federal que se prevé deje a millones de personas sin seguro médico, dijeron.

"Esto es inaceptable y debería alarmar a todos los estadounidenses, independientemente de sus inclinaciones políticas", enfatizaron los expertos, incluida la doctora Anne Schuchat, quien se desempeñó como directora interina del CDC en el primer mandato de Trump.

