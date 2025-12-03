Sector privado eliminó 32.000 empleos en noviembre en EEUU y sorprende al mercado

El sector privado eliminó 32.000 empleos en Estados Unidos en noviembre, contrariando las expectativas del mercado que esperaba un crecimiento, según la encuesta ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

El mes pasado, la mayoría de empleos eliminados fue en el sector industrial y las empresas con menos de 50 trabajadores, detalló el estudio.

Los analistas anticipaban la creación de entre 10.000 y 40.000 nuevos puestos de trabajo, según los consensos publicados por Trading Economics y MarketWatch.

"La contratación ha sido irregular últimamente, ya que los empleadores enfrentan consumidores cautelosos y un entorno macroeconómico incierto", dijo Nela Richardson, economista jefe de la encuestadora.

Los datos de ADP/Stanford Lab son un termómetro del mercado laboral, aunque su fiabilidad es puesta en duda regularmente por los analistas.

Sobre todo después de que el cierre del gobierno de Estados Unidos durante más de un mes provocó intermitencias en los datos oficiales sobre empleo.

La tasa de desempleo de octubre, por ejemplo, nunca se publicará. Y la de noviembre se dará a conocer con retraso, después de la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) prevista la próxima semana.

La expectativa de que la Fed recorte nuevamente las tasas de interés se incrementó el martes, cuando se reveló que el principal asesor económico de Donald Trump, Kevin Hassett, es el favorito para asumir la presidencia del organismo en mayo.

Hasset, que sustituiría a Jerome Powell, apoya realizar nuevos recortes.

Mientras algunos de los miembros del comité de política monetaria también defienden los recortes, existen diferencias internas sobre la necesidad de enfocarse en el mercado laboral o en el control de la inflación.

