Sector servicios en EEUU aumentó en diciembre pese a temores arancelarios

La actividad del sector servicios estadounidense aumentó en diciembre más de lo previsto por los analistas, según una encuesta publicada el miércoles, a pesar de que las empresas señalaron que los aranceles de Donald Trump siguen aumentando los costes.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 54,4% el mes pasado, frente al 52,6% de noviembre. Por encima del 50%, se interpreta que el sector está en expansión.

Los analistas habían previsto una caída hasta el 52,2% en diciembre, según las encuestas de Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

"El impacto de los aranceles y la estacionalidad fueron temas comunes en los comentarios de los consultados", afirmó Steve Miller, responsable de la encuesta del ISM.