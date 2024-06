El estado de EE.UU. en el que una pareja puede vivir bien únicamente con el Seguro Social

Escuchar

El monto de las jubilaciones se volvió un debate a nivel internacional con el aumento de la perspectiva de vida de las personas. Existen muchas ciudades que no permiten que los adultos mayores vivan cómodamente con lo que reciben de pago por su Seguro Social. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, hay opciones asequibles para las parejas de jubilados.

La Liga de Ciudadanos Mayores o Senior Citizens League (TSCL, por sus siglas en inglés) lleva a cabo estudios mensuales en Estados Unidos a lo largo de los años y asegura que los beneficios del Seguro Social han perdido más del 30 % de su poder adquisitivo desde 2000 hasta la actualidad. Según se explica, esto se debe en gran parte a ajustes por costos de vida inadecuados y costos crecientes de atención médica. Las cifras impactan en la vida cotidiana de millones de estadounidenses, transformándose en una preocupación para los adultos mayores.

Muchos adultos mayores viven únicamente con su Seguro Social Unsplash

El atractivo de Iowa para jubilados que viven del Seguro Social

La idea de mudarse y cambiar de estado dentro de ese país comienza a impactar en los jubilados. En este sentido, un reciente estudio de Go Baking Rates analizó las condiciones de cada uno para determinar en cuál una pareja de jubilados puede vivir cómodamente con su cheque de Seguro Social. Según sus resultados, la mejor opción es Iowa. En la metodología compararon costos de alimentos, salud y servicios médicos, alquileres, entre otros.

En este estado, el precio promedio de alquiler en 2023 fue de 1162 dólares, en tanto que los gastos mensuales totales eran de aproximadamente US$1800. Iowa encabeza la lista de los mejores estados para vivir solo con un cheque del Seguro Social gracias a una serie de factores, pero el más importante es su bajo costo de vida mensual.

El ranking de Go Banking Rates lo encabeza Iowa como el mejor estado de EE.UU. para vivir únicamente con Seguro Social siendo jubilado Real Window Creative - Shutterstock

El segundo estado en el ranking

En segundo lugar en el ranking se ubicó Dakota del Sur, un estado a considerar para los jubilados porque el costo de vida está por debajo del promedio nacional y los alquileres son accesibles, en un promedio de US$700. Allí la puntuación de habitabilidad es de 55 y los gastos mensuales alcanzan aproximadamente los US$1780.

De acuerdo con un informe de Investopedia, es posible utilizar únicamente el Seguro Social para vivir. Sin embargo, es necesario planificar previamente cuáles serán los gatos mínimos a cubrir, incluyendo los alimentos y la vivienda, además de servicios públicos, ropa, seguros y gastos médicos. La Administración del Seguro Social de Estados Unidos señala que alrededor del 12% de los hombres y el 15% de las mujeres dependen de la seguridad social para satisfacer el 90% de sus necesidades.

Iowa y Dakota del Sur son los dos mejores estados para que los jubilados puedan vivir con su Seguro Social Lordn - (Fuente: iStock)

El ranking de los 10 mejores estados para vivir siendo jubilado

Para las personas mayores que no pueden generar ninguna fuente adicional de ingresos, mudarse a un estado de bajo costo puede ser de gran ayuda, especialmente si abandonan áreas de alto costo como el sur de California o la ciudad de Nueva York. “Los estados del Medio Oeste y, en particular, los que no son costeros, realmente pueden ayudar a los jubilados a estirar sus cheques del Seguro Social”, indico Go Baking Rates en su análisis.

La lista completa de los mejores 10 estados para vivir con el cheque de seguro social como pareja son:

Iowa

Dakota del Sur

Minnesota

Nebraska

Dakota del Norte

Wisconsin

Wyoming

Ohio

Kansas

Pensilvania

LA NACION