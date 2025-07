Senado de EEUU elimina disposición sobre IA del proyecto republicano tras críticas de los estados

WASHINGTON (AP) — Una propuesta para disuadir a los estados de regular la inteligencia artificial durante una década fue rechazada rotundamente el martes en el Senado de Estados Unidos, frustrando los intentos de insertar la medida en el gran proyecto de ley de recortes fiscales y de gasto del presidente Donald Trump.

El Senado votó 99-1 para eliminar de la legislación la disposición sobre IA tras semanas de críticas de gobernadores y funcionarios estatales republicanos y demócratas.

Propuesta originalmente como una prohibición de diez años contra las acciones de los estados para regular la IA, los legisladores la vincularon luego a la financiación federal, de modo que solo los estados que desistieran de las regulaciones sobre IA podrían obtener subsidios para internet de banda ancha o infraestructura de IA.

Un último esfuerzo republicano para salvar la disposición habría reducido el plazo a cinco años y buscado eximir algunas leyes de IA favorecidas, como aquellas que protegen a los niños o a los artistas de música country de las herramientas perjudiciales de IA.

Pero ese esfuerzo fue abandonado el lunes por la noche, cuando la senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, se unió a la senadora demócrata de Washington, Maria Cantwell, para presentar una enmienda para eliminar toda la propuesta.

Blackburn dijo en el pleno que “es frustrante” que el Congreso no haya podido legislar sobre tecnología emergente, incluida la privacidad en línea y los “deepfakes” generados por IA que imitan la voz o la imagen visual de un artista.

”¿Pero saben quién lo ha aprobado? Nuestros estados”, expresó la senadora. “Ellos son los que protegen a los niños en el espacio virtual. Ellos son los que están ahí, salvaguardando a nuestros artistas —nombre, imagen, semejanza— locutores, podcasters, autores”.

La votación sobre la enmienda ocurrió después de las 4 de la mañana del martes como parte de una sesión nocturna en la que los líderes republicanos buscaban obtener apoyo para el proyecto de ley de recortes fiscales al tiempo que rechazaban otras enmiendas propuestas, principalmente de demócratas que intentaban eliminar el paquete.

Los defensores de una moratoria sobre la IA argumentaron que un mosaico de leyes estatales y locales sobre IA obstaculiza el progreso en esa industria y la capacidad de las empresas estadounidenses para competir con China.

Algunos prominentes líderes tecnológicos recibieron con beneplácito la idea cuando el senador republicano de Texas, Ted Cruz, líder del comité de Comercio del Senado, la propuso en mayo en una audiencia.

Pero los legisladores estatales y locales y los defensores de la seguridad en IA argumentaron que la regla es un regalo para una industria que quiere evitar la responsabilidad por sus productos.

Encabezada por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, una mayoría de gobernadores republicanos envió una carta al Congreso oponiéndose a ella. Sanders, quien fue secretaria de prensa de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, acreditó a Blackburn por “liderar la arremetida” para defender los derechos de los estados a regular esa tecnología. “Se trata de un triunfo monumental para los gobernadores republicanos, el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, y el pueblo estadounidense”, escribió Sanders en X el martes. Un grupo de padres de niños que han muerto como resultado de daños en línea también apeló a los legisladores para que eliminaran la disposición. Durante el fin de semana, Cruz intentó negociar un acuerdo de último momento con Blackburn para salvar la disposición. Los cambios incluían un lenguaje diseñado para proteger la llamada Ley ELVIS de Tennessee, defendida por la industria de la música country para restringir las posibilidades de que las herramientas de IA puedan replicar la voz de un artista sin su consentimiento. Cruz dijo que podría haber sido “aprobada fácilmente” si Blackburn no se hubiera retirado. Ella dijo el martes que había “problemas con el lenguaje” de la enmienda. “Cuando hablé con el presidente Trump anoche, dijo que era un acuerdo magnífico”, comentó Cruz. “El acuerdo protegía a los niños y los derechos de los artistas creativos. Pero intereses externos se opusieron a ese trato”. Cruz retiró la enmienda y culpó a varias personas y entidades que, según él, “odiaban la moratoria”, entre ellas, China, el gobernador demócrata de California Gavin Newsom, un líder sindical de maestros y “grupos transgénero y radicales de izquierda que quieren usar regulaciones de estados azules (demócratas) para imponer una IA progresista”. No mencionó al amplio grupo de legisladores estatales, fiscales generales y gobernadores republicanos que también se opusieron. Los críticos dicen que la propuesta de Cruz, aunque establecía algunas exenciones, habría afectado la aplicación de cualquier regla de IA por parte de los estados si se consideraba que creaban una “carga indebida o desproporcionada” a los sistemas de IA. “La prohibición propuesta, que ahora ha sido eliminada, habría impedido que los estados protegieran a sus residentes y no ofrecía nada a cambio a nivel federal”, escribió en un comunicado Jim Steyer, fundador y CEO del grupo de defensa de los niños Common Sense Media. “Al final, 99 senadores votaron para eliminar el lenguaje cuando apenas unas horas antes parecía que la moratoria podría haber sobrevivido”. —- O’Brien informó desde Providence, Rhode Island. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.