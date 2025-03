Senadores piden investigar caso de planes de guerra filtrados en mensajes de texto

WASHINGTON (AP) — El principal republicano y el demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado solicitaron el jueves una investigación sobre cómo los funcionarios de seguridad nacional utilizaron la aplicación Signal para discutir ataques militares, asegurando al menos un escrutinio bipartidista sobre un episodio que el presidente Donald Trump ha desestimado como frívolo.

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador Jack Reed, el principal demócrata, firmaron una carta dirigida al inspector general interino del Departamento de Defensa para una investigación sobre el posible "uso de redes no clasificadas para discutir información sensible y clasificada, así como el intercambio de dicha información con aquellos que no tienen la autorización adecuada y la necesidad de saber".

La afirmación de los senadores de que potencialmente se compartió información clasificada fue notable, especialmente después de que Trump ha sostenido que no había información clasificada en la cadena de Signal que incluía a Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic. En el Congreso, la mayoría de los republicanos parecían dispuestos a permitir que la controversia se disipara, mientras que los demócratas la han criticado como una violación imprudente que podría haber puesto en riesgo a los miembros del servicio.

Cuando un reportero le preguntó el miércoles sobre la solicitud de Wicker y Reed para una investigación, Trump respondió: "No me molesta".

Wicker, de Mississippi y uno de los defensores más fervientes de la defensa en el Congreso, también ha dicho que el comité solicitará una audiencia clasificada con un alto funcionario de la administración, así como que la administración verifique el contenido del chat de Signal, que fue publicado por The Atlantic. Los contenidos muestran que el secretario de Defensa Pete Hegseth enumeró sistemas de armas y un cronograma para el ataque a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen a principios de este mes.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también ha dicho que investigará el asunto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los reporteros el jueves que no tenía actualizaciones sobre el estado de esa investigación.

"Hemos sido increíblemente transparentes sobre toda esta situación, y continuaremos siéndolo", afirmó Leavitt.

Leavitt es una de los tres funcionarios de la administración Trump que enfrentan una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos desaprueban. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.