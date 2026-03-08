Séptimo militar de US$ muere en la guerra contra Irán (ejército)

El ejército estadounidense anunció este domingo la muerte de un militar en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en un ataque iraní, la séptima baja estadounidense en combate desde el inicio de la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas militares del país en Oriente Medio, declaró en un comunicado que el militar falleció el sábado "a causa de las heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní en todo Oriente Medio" el 1 de marzo.

No proporcionó más detalles sobre las circunstancias del ataque y afirmó que la identidad del militar se mantendría en reserva hasta 24 horas después de notificar a su familia.

Los otros seis soldados estadounidenses fallecidos hasta el momento se encontraban en Kuwait y también fueron atacados en la primera ola de bombardeos de represalia de Irán.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña aérea masiva contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha respondido con oleadas de ataques con drones y misiles contra Israel y países de Oriente Medio, donde se encuentran tropas estadounidenses.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos funcionarios asistieron en una base militar de Delaware a la repatriación de los cuerpos de los seis primeros soldados fallecidos.