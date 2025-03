Shelton se apunta a cuartos en Indian Wells y Gauff se despide

Ben Shelton y Coco Gauff, las dos figuras jóvenes del tenis estadounidense, tuvieron destinos opuestos este miércoles en los octavos de final del torneo de Indian Wells, donde también competían Carlos Alcaraz y Francisco Cerúndolo.

Gauff, número tres mundial, cayó ante la suiza Belinda Bencic mientras Shelton se convirtió en el estadounidense más joven en pisar los cuartos de final en 21 años.

Duodécimo de la ATP, Shelton se deshizo de su compatriota Brandon Nakashima (33) por 7-6 (8/6) y 6-1 en el arranque de la jornada de este Masters 1000.

El sol brillaba de vuelta tras la lluvia que trastocó el programa del martes y que amenaza con regresar el jueves, cuando se disputarán todos los cruces de cuartos.

Semifinalista del pasado Abierto de Australia, Shelton tuvo que arremangarse para quedarse con el primer set en el 'tie-break'.

En el segundo se aprovechó del bajón anímico de Nakashima para apoderarse de los cinco primeros juegos y sellar el tercer triunfo de su rivalidad particular.

Shelton recuperó su famosa celebración del teléfono para festejar su primera clasificación a cuartos en el desierto californiano.

A sus 22 años, es el estadounidense más joven en llegar a esta instancia desde Andy Roddick en 2004.

Su rival por un lugar en semifinales salía del cruce entre su compatriota Taylor Fritz, campeón en 2022, y el británico Jack Draper.

En la tarde era el turno del argentino Francisco Cerúndolo frente al australiano Alex de Miñaur, uno de los cuatro miembros del Top-10 de la ATP que siguen con vida en el Valle de Coachella.

Cerúndolo, 26 del ranking mundial, ya se aseguró su mejor resultado en el torneo tras tumbar al neerlandés Botic van de Zandschulp, el verdugo de Novak Djokovic.

El jugador de Buenos Aires aspira ahora a pisar por quinta vez unos cuartos de final de Masters 1000

En caso de lograrlo, Cerúndolo enfrentaría a Carlos Alcaraz siempre que el español supere también este miércoles al experimentado tenista búlgaro Grigor Dimitrov.

Alcaraz quiere lograr su decimoquinta victoria seguida en Indian Wells y colocarse a sólo tres de completar un tricampeonato consecutivo, una hazaña sólo lograda por Roger Federer y Novak Djokovic.

- Sabalenka va por cuartos -

En el WTA 1000, Coco Gauff sufrió una nueva decepción en Indian Wells al sucumbir ante Belinda Bencic, quien disfruta de un exitoso regreso a las pistas después de su maternidad.

Bencic, que compite por invitación, remontó un set en contra ante la número tres mundial para imponerse por 3-6, 6-3 y 6-4.

Gauff, que el jueves cumplirá 21 años, pasó anteriormente por dificultades para solventar sus dos cruces en el desierto californiano, donde aún no ha llegado a una final frente a su público.

La ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2023 tuvo otra floja actuación al servicio, con ocho doble faltas, lo que facilitó que Bencic fuera ganando confianza a lo largo del partido.

La suiza, campeona olímpica en los Juegos de Tokio-2020, acabó tumbando a su mayor víctima desde su exitoso regreso en octubre a la competición tras dar a luz a su primera hija.

Este año ha ganado 17 de sus 21 partidos e incluso conquistó el torneo WTA 500 de Abu Dabi, siendo la primera madre en lograr un título desde Elina Svitolina en mayo de 2023.

"Durante el partido me decía que no importa si no gano este partido, ya gané uno en la vida, tengo una familia hermosa", declaró Bencic. "Todavía quiero ganar en tenis pero mis prioridades han cambiado".

Su próximo oponente salía del cruce entre la estadounidense Madison Keys, ganadora del pasado Abierto de Australia, y la croata Donna Vekic.

Keys es la única estadounidense que puede terminar con la maldición del tenis local en Indian Wells, que no celebra a una campeona desde Serena Williams en 2001.

La primera sembrada, Aryna Sabalenka, también saltaba a escena el miércoles frente a la británica Sonay Kartal, una de las presencias más inesperadas a estas alturas del evento.

Kartal, 83 de la WTA, se coló en el cuadro principal por la lesión de Sloane Stephens y aprovechó a la perfección la oportunidad en un recorrido en el que sorprendió a la brasileña Beatriz Haddad Maia, su primera víctima del Top-20 mundial.

Los octavos se cerraban con el duelo entre la italiana Jasmine Paolini y la rusa Liudmila Samsonova.

--- Resultados del miércoles en el torneo de Indian Wells:

- Hombres

Octavos de final

Ben Shelton (USA/N.11) derrotó a Brandon Nakashima (USA/N.32) 7-6 (8/6), 6-1

Mujeres

Octavos de final

Coco Gauff (USA/N.3) derrotó a Belinda Bencic (SUI) 3-6, 6-3, 6-4.

gbv/ma