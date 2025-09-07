Shohei Ohtani conecta un par de cuadrangulares en el triunfo de Dodgers sobre Orioles

Los Dodgers de Los Ángeles conectaron diez imparables en su victoria 5x2 sobre los Orioles de Baltimore este domingo en las Grandes Ligas, en la que el astro japonés Shohei Ohtani conectó un par de cuadrangulares.

Ohtani, de 31 años y tres veces elegido Jugador Más Valioso de la temporada, suma su cuarto partido de 2025 con múltiples jonrones.

Los 48 cuadrangulares de la temporada 2025 ponen a Ohtani en el tercer lugar histórico en las Mayores, solamente superado por Cal Raliegh (53) y Kyle Schwarber (49).

Desde la lomita, Clayron Kershaw (10-2) logró su décimo triunfo de la temporada, al lanzar 5,2 entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras.

Kershaw, de 37 años, ha logrado por lo menos diez victorias en cuatro de las últimas cinco temporadas.

Con 79 triunfos y 64 derrotas, los Dodgers lideran la división Oeste de la Liga Nacional con un juego y medio de ventaja sobre los Padres de San Diego.

Dominicano Castillo guía a los Marineros

En otro resultado, el dominicano Luis Castillo (9-8) lanzó seis entradas completas en las que permitió una carrera, en el triunfo 18x2 de los Marineros de Seattle sobre los Bravos de Atlanta.

Seattle anotó ocho carreras en el tercer inning y siete en el noveno, incluidos jonrones del dominicano Jorge Polanco (24) y del venezolano Eugenio Suárez (45).

Suárez, que inició la temporada con los Diamondbacks de Arizona, queda a cuatro jonrones de igualar su récord personal de 49, establecido en 2019 con los Rojos de Cincinnati.

Los Marineros (75-68) ocupan el último puesto en la tabla por el comodín, con una ventaja de un juego y medio sobre los Reales de Kansas City y Rangers de Texas.

Por otra parte, el venezolano Gabriel Arias impulsó la carrera decisiva en la victoria 2x1 de los Guardianes de Cleveland sobre los Rays de Tampa Bay.

Cleveland, todavía en la pelea por el comodín, mejora su récord a 72 triunfos y 70 derrotas.

str/ma