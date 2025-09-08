Sicario de Los Zetas condenado a 31 años de cárcel en EE.UU.

Un sicario de Los Zetas, organización criminal mexicana ahora conocida como Cártel del Noreste, fue condenado en Estados Unidos a más de 31 años de cárcel por la producción y distribución de cocaína y marihuana, informó el Departamento de Justicia este lunes.

Eleazar Medina-Rojas, alias el Chelelo, formaba parte de una célula criminal que operaba en Nuevo León (estado norteño de México) cuando fue detenido en abril de 2007.

Fue extraditado en julio de 2023 a Estados Unidos.

"Eleazar Medina-Rojas utilizó violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cártel mantuviera el control sobre rutas clave del tráfico de drogas", indicó el comunicado.

Por otra parte, la agencia antidrogas (DEA) anunció en otro comunicado que en una semana a finales de agosto consiguió detener a 617 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, otro de los grupos criminales más poderosos de México.

Las detenciones se produjeron entre el 23 y 29 de agosto, según el comunicado, que detalló además el decomiso de 480 kilos de fentanilo más de US$11 millones, así como 420 armas.

El Cártel de Sinaloa es uno de los siete grupos criminales que pasaron a ser calificados de organizaciones terroristas en febrero.

