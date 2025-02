Siempre estuvo en mi cabeza poder jugar en la MLS, afirma Messi

El astro argentino Lionel Messi aseguró este viernes que jugar en la liga del fútbol estadounidense "siempre" fue su prioridad tras su etapa en Europa y se mostró ilusionado con la participación del Inter Miami en el Mundial de Clubes a mediados de año.

"Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París", dijo el capitán del seleccionado argentino en una entrevista con Apple TV.

"Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario", agregó el campeón del mundo.

Fichado a mediados de julio de 2023 por el Inter Miami, copropiedad del exfutbolista inglés David Beckham, Messi afirmó que la participación del club de la Capital del Sol en el Mundial de Clubes es "importantísima" y que el equipo está construido para ganar el campeonato de la MLS.

"Importantísimo por el club poder participar en el primer Mundial de Clubes aquí en el país, que la MLS tenga dos equipos (Inter y Seattle Sounders) es algo grandioso. Creo que todo lo que está pasando es una oportunidad para que la MLS siga creciendo como liga y que otros jugadores tengan la oportunidad de venir y seguir creciendo", valoró Messi, de 37 años y ocho veces ganador del Balón de Oro.

- Disfrutando el presente -

"Creo que el equipo que tenemos hoy por hoy está construido para intentar conseguir el campeonato (de la MLS). Y en esa línea estamos", anotó.

Sobre su futuro y una eventual participación en el Mundial 2026, que Estados Unidos, Canadá y México organizarán, Messi evitó hacer proyecciones a largo plazo y aseguró que el presente es lo que lo motiva.

"Hoy por hoy estoy disfrutando de de donde estoy, de lo que hago, del día a día, el entrenamiento, de los partidos, de mis amigos, de mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina, disfruto mucho más quizás que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes. Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día", destacó.

"Nunca fui de pensar en el futuro, sino en vivir el día a día. Y yo creo que cuando pasan las cosas es porque tiene que ser así, porque tiene que pasar de esa manera", puntualizó.

En 41 partidos con el Inter Miami, Messi ha marcado 36 goles y es el líder anotador en la historia de la franquicia, superando a su compatriota Gonzalo Higuaín (29) y al ecuatoriano Leonardo Campana (32).

Ha sido titular en los ocho partidos de Inter Miami en el 2025, contando pretemporada (5), Copa de Campeones de Concacaf (2) y el torneo de liga (1).

