Sigue activo el incendio en un barco de carga con vehículos eléctricos frente a Alaska

Un incendio en un barco de carga que transporta vehículos eléctricos frente a la costa de Alaska sigue ardiendo, con equipos de salvamento que intervendrán recién el lunes, indicó la prensa local este sábado.

La guardia costera de Alaska recibió una llamada de emergencia el martes informando de un incendio a bordo del "Morning Midas", un barco de carga gestionado por una empresa británica con 22 tripulantes y que transportaba miles de vehículos.

La tripulación se puso a salvo en un bote salvavidas antes de ser rescatada por otra embarcación privada.

Un sobrevuelo del barco de carga, actualmente ubicado a unos 547 kilómetros al suroeste de Adak, confirmó el miércoles que el barco seguía ardiendo, dijo la guardia costera en un comunicado.

"Actualmente, no hay indicios visuales de que en el barco esté entrando agua o escorándose, y se desconoce la magnitud de los daños", añadió.

Dustin Eno, portavoz de la empresa gestora del barco, Zodiac Maritime, explicó que no hay barcos de extinción de incendios cercanos para ayudar a apagar las llamas, informó The New York Times.

Se espera que un equipo de salvamento llegue el lunes, informaron The New York Times y Los Angeles Times.

Imágenes de video publicadas por la guardia costera muestran humo saliendo del buque de 183 metros de eslora que, según se informa, transporta más de 3000 vehículos, de los cuales alrededor de 750 son eléctricos o híbridos.

Los vehículos eléctricos contienen baterías de iones de litio, que en general son seguras pero pueden sobrecalentarse e incendiarse si se dañan.

El barco transporta también cientos de toneladas métricas de combustible, según la guardia costera.

bur-tc/rsc/mr/avl