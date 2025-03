Sin Messi, el Inter Miami sufre para ganar 2-0 al Cavalier jamaicano

En una noche gris, el Inter Miami venció este jueves 2-0 al Cavalier jamaicano en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, un partido que Lionel Messi vio desde la grada.

El argentino Tadeo Allende abrió el marcador en Fort Lauderdale (afueras de Miami) en el minuto 61 y el uruguayo Luis Suárez amplió la ventaja en el 83.

El equipo estadounidense dejó una mala imagen ante la falta de Messi que, por problemas físicos, siguió el juego desde uno de los palcos del Chase Stadium junto a su familia.

El astro argentino sufrió junto al resto del público en una primera mitad en la que el Cavalier dio varios sustos importantes a los pupilos de Javier Mascherano gracias a la velocidad de sus atacantes.

El campeón de la Copa del Caribe envió primero una pelota al poste, en un centro de Jalmaro Calvin que rebotó en David Martínez, y justo antes del descanso batió el arco local con un remate de Shaquille Stein tras una falta servida desde la derecha.

El árbitro interrumpió las celebraciones visitantes al revisar la jugada en el VAR. El análisis duró largos minutos que un inquieto Messi vivió levantado de su asiento, pero finalmente el gol fue anulado por fuera de juego.

"Jugamos con fuego y cuando juegas con fuego es muy posible que te quemes", resumió Mascherano en la conferencia de prensa. "Es un partido en que tuvimos suerte. Los tres o cuatro contragolpes que tuvieron no pudieron terminarlos de la mejor manera".

El Inter, que no hizo un solo disparo a puerta en la primera parte, mejoró sus prestaciones tras el descanso.

Allende dio tranquilidad a la grada con el primer gol, en el que se aprovechó de varios rebotes en el área tras un córner, y el 'Pistolero' Suárez agrandó el botín para la vuelta en un contragolpe en el que tuvo espacio para acomodarse la pelota y enviar un zurdazo ajustado al poste.

"Como se dio el partido, terminó siendo un muy buen resultado pero es un aviso de que los partidos son once contra once y nadie te regala nada", advirtió Mascherano.

- Messi va "día a día" -

La ventaja lograda el jueves podría ser suficiente para que Messi no viaje a Kingston para el partido de vuelta del 13 de marzo. El ganador chocará en los cuartos contra el vencedor de la serie estadounidense entre Columbus Crew y Los Angeles FC, que tiene una ventaja de 3-0 para la vuelta.

El Inter asegura que Messi no sufre ninguna lesión y sólo tiene "sobrecarga" por la intensidad del calendario en este inicio de año.

"Yo me guio por lo que me dicen los médicos y ellos me dijeron que no tiene ninguna lesión ni cicatriz", insistió Mascherano. "Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, de los cambios de clima y de muchas situaciones. Y como queremos cuidarlo y que no se agrave la fatiga, le dimos descanso sabiendo los riesgos que corríamos".

Mascherano no quiso avanzar una fecha de retorno de Messi, que se irá evaluando "día a día".

Además de la Copa de Campeones y de la liga norteamericana (MLS), 'La Pulga' también tiene dos cercanos compromisos con Argentina en las eliminatorias mundialistas ante Uruguay (21 de marzo) y Brasil (25).

gbv/cl