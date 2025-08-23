Sin rodaje, Djokovic renueva en el US Open la búsqueda de su 25° Grand Slam

El ex número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, confesó que ya no disfruta de los ATP Masters 1000, más largos que en el pasado, y reiteró que su foco está en los Grand Slam, donde busca conseguir el récord de 25 títulos.

"Siendo honesto, ya no disfruto de los eventos Masters de dos semanas", declaró Djokovic el viernes en conferencia de prensa previa al inicio el domingo del US Open, el último Grand Slam del año.

"Son demasiado largos para mí. Mi atención se centra principalmente en los Slams, y ya lo he dicho antes", afirmó el serbio.

"Pero también me gustan otros torneos. Me gustaría jugar más torneos, pero es que, si lo piensas bien, actualmente tenemos, de manera informal y no oficial, 12 Grand Slams al año", soltó.

Djokovic no ha jugado desde su contundente derrota en semifinales de Wimbledon en julio, ante el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

Nole reconoció que llega "frío", pero advirtió que entrenó duro para aterrizar en buena forma a Nueva York.

Cuatro veces ganador en Flushing Meadows, Djokovic sufrió su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2017, cuando perdió ante el australiano Alexei Popyrin en la tercera ronda del torneo del año pasado.

A sus 38 años, el ex número uno del mundo afirma que sus prioridades han cambiado en el ocaso de su carrera.

"No persigo el ranking, ni acumulo puntos, ni defiendo títulos", dijo. "Para mí, lo importante es dónde encuentro la motivación y la alegría. ¿Dónde me inspiraré para jugar mi mejor tenis? ¿Y dónde me importa estar, realmente, y jugar?".

Más enfocado en su familia, Djokovic - también implicado en la defensa de la participación de los jugadores en cuestiones como la programación y la remuneración - dijo que no ve cómo los Masters 1000 que este año pasaron de una semana a 12 días pueden volver a su formato anterior.

Canadá y Cincinnati, que se disputan en la antesala del US Open este año, se convirtieron en evento de 12 días.

"Al final, cuando los jugadores tenían que estar activos y había un momento para las negociaciones y la toma de decisiones, los jugadores no participaban lo suficiente", sentenció.