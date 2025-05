Sin Tatum, Celtics resisten ante Knicks y siguen con vida en playoffs

Rebelándose ante la eliminación, los Boston Celtics vencieron el miércoles por un rotundo 127-102 a los New York Knicks y se acercaron 3-2 en esta serie de semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Los vigentes campeones, que jugaban su primer partido desde la grave lesión de su estrella, Jayson Tatum, evitaron despedirse de la temporada frente a sus aficionados y volverán a Nueva York el viernes para el sexto partido.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la final del Este a los Indiana Pacers, que tumbaron a los Cleveland Cavaliers, el mejor equipo del sector en la fase regular.

Con su equipo contra la pared, el base Derrick White (34 puntos) y el alero Jaylen Brown (26 tantos y 12 asistencias) tomaron el testigo de Tatum en el ataque de Boston.

"Esta noche fue fantástica. Jugamos como equipo, con contribuciones de todos", dijo Brown antes de enviar un mensaje de apoyo a su socio Tatum. "Esta es para JT. Que te recuperes, hermano".

Tatum, seis veces All-Star, se rompió el tendón de Aquiles derecho en el cuarto partido del lunes, un golpe casi definitivo para las aspiraciones de los Celtics de revalidar el título.

"Sea lo que sea que tengamos que superar, no hay grupo de chicos con el que prefiriera pasar por ello", manifestó el entrenador Joe Mazzulla sobre la reacción de los campeones.

"Nos dieron otra oportunidad de jugar", señaló. "Nunca quieres quedarte sin ninguno de tus jugadores, especialmente sin uno de los mejores. Pero independientemente de quién esté fuera, cada uno da un paso adelante y desempeña su papel".

En su turno, Tom Thibodeau lamentó la falta de contundencia que mostraron los Knicks para sellar su boleto a la final del Este, a la que no se clasifican desde 2000.

"Tuvimos una ventaja al principio del segundo cuarto y no jugamos fuerte con la ventaja y en el inicio del tercer no jugamos bien. No nos podemos permitir esto", lamentó el entrenador neoyorquino.

- El héroe Kornet -

Tras una igualada primera parte, que concluyó con empate a 59, el duelo se decantó a favor de Boston en el tercer cuarto, con un arrebato de orgullo de sus figuras y la asfixiante atmósfera que crearon sus 20.000 aficionados.

White anotó 13 puntos para empujar a los Celtics a hacerse con una botín de 15 puntos de cara al último cuarto.

Las esperanzas de otra milagrosa remontada de los Knicks se desvanecieron a falta de siete minutos para el final cuando su estrella, Jalen Brunson, fue expulsado por faltas personales.

El base se retiró con 22 puntos y 6 asistencias. El alero Josh Hart lideró la anotación neoyorquina con 24 puntos, mientras que el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns se quedó en 19 puntos en una noche en que el inesperado dueño de las pinturas fue el suplente de Boston Luke Kornet.

El espigado pívot, de 2,16m de altura, entusiasmó a las gradas del TD Garden con 10 puntos (5-5 en tiros de campo), 9 rebotes y un récord personal de 7 tapones en 26 minutos de juego.

La memorable actuación de Kornet, quien promedia 15 minutos en pista estos playoffs, compensó la casi inexistente producción de Kristaps Porzingis, que sólo estuvo 12 minutos en pista y anotó un punto.

El estado del pívot letón, que arrastra secuelas de una enfermedad sufrida en febrero, ha sido otro factor de pesimismo para los Celtics, que eran vistos como favoritos al título pese a terminar en la segunda plaza del Este en la fase regular.

Porzingis "no podía respirar. Solo hubiera estado disponible si hubiera sido totalmente necesario", explicó Mazzulla ante la prensa.

La jornada del miércoles deparaba también el quinto asalto de la semifinal del Oeste entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves, que dominan 3-1 y pueden sellar el boleto con un triunfo ante su público.

