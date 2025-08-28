Sinner ante un matagigantes en el US Open; Cerúndolo y Zarazúa por otra proeza

Con Carlos Alcaraz acechando, el italiano Jannik Sinner choca el jueves con el peligroso Alexei Popyrin por un lugar en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde el argentino Francisco Cerúndolo y la mexicana Renata Zarazúa quieren instalarse por primera vez.

El menú de la quinta jornada del Grand Slam de Nueva York también depara los cruces de candidatos como Iga Swiatek, Coco Gauff y Alexander Zverev, así como el debut en los dobles femeninos de Venus Williams.

Sinner volverá a saltar a la pista central en horario de tarde.

Las sesiones nocturnas, las de máxima audiencia en Nueva York con su bullicio incesante y los palcos plagados de celebridades, están por ahora reservadas a figuras más carismáticas, especialmente para el público joven, como los locales Coco Gauff y Ben Shelton y el español Alcaraz.

El italiano, con su carácter hermético y su tenis directo y cerebral, desata menos emociones, por bien que sea el número uno mundial y haya elevado cuatro de los últimos siete trofeos de Grand Slam, incluido el más reciente de Flushing Meadows.

Prueba de alta exigencia

A juzgar por lo que exterioriza, la carrera por la popularidad no parece la mayor preocupación del tenista criado en el corazón de los Dolomitas.

En este US Open no está teniendo por ahora un minuto de respiro. Por segunda ocasión, el jueves saltará a la cancha en riesgo de perder su liderato de la ATP a manos de Alcaraz, que ya asaltó la tercera ronda con un tenis temible.

Sinner, obligado a mejorar el resultado de su gran rival para mantenerse en la cima, tendrá un oponente atípico para una segunda ronda.

El australiano Popyrin, número 36 de la ATP pero dentro del top 20 hasta principios de este mes, ya dio uno de los grandes bombazos el año pasado en Nueva York al eliminar a Novak Djokovic en la tercera ronda.

Con Sinner tiene un balance favorable al haberse impuesto en el único y alejado precedente, sobre arcilla, en el Masters 1000 de Madrid en 2021.

Por su lado el alemán Alexander Zverev, tercer sembrado, se medirá al británico Jacob Fearnley, número 60 del ranking mundial.

El techo mexicano

Francisco Cerúndolo, último latinoamericano en pie después de la salida el miércoles del brasileño João Fonseca, tratará de progresar por primera vez hasta la tercera estación en el US Open.

El argentino ya conoce esas alturas en otros Grand Slam como Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final en 2023 y 2024.

En su debut del martes, Cerúndolo dio una exhibición de coraje al levantar dos sets en contra, por primera vez en su carrera, para batir al italiano Matteo Arnaldi.

Un día antes, Renata Zarazúa se ganó un lugar en los grandes titulares al tumbar a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.

La mexicana, de 27 años, quiere ahora romper su techo en los Grand Slams avanzando a la tercera ronda.

De lograrlo igualaría el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open, logrado por Angélica Gavaldón en 1995.

Su obstáculo para ello será la francesa Diane Parry, a quien Zarazúa derrotó en sus dos duelos previos.

La otra raqueta latinoamericana en el torneo femenino es la brasileña Beatriz Haddad, que enfrentaba en la mañana a la suiza Viktorija Golubic.

Venus, una vez más

Entre las favoritas, la polaca Iga Swiatek, número dos mundial, abría el programa de la pista central enfrentando a la neerlandesa Suzan Lamens.

La estadounidense Coco Gauff, campeona del torneo en 2023, se verá en la noche con la croata Donna Vekic.

El público local tendrá también una nueva oportunidad de disfrutar de la emblemática Venus Williams, alistada para el torneo de dobles femeninos.

La estadounidense, de 45 años, competirá al lado de la canadiense Leylah Fernández, de 22, tres días después de perder en su debut en individuales ante Karolina Muchova.

Williams y Fernández, de padre ecuatoriano, debutarán frente a la pareja formada por la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez, sexta cabeza de serie.