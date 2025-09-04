Sinner aplasta a Musetti y completa un pleno de semifinales grandes este año

En un duelo inédito entre italianos, Jannik Sinner arrolló la noche del miércoles a Lorenzo Musetti y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El número uno mundial venció a su buen amigo Musetti (10) por 6-1, 6-4 y 6-2 en el cierre de los cuartos de final del Grand Slam de Nueva York.

Sinner, que cumplió 24 años en agosto, es el segundo tenista más joven en avanzar a las semifinales de los cuatro Grand Slams en una misma temporada.

Si supera las semifinales del viernes ante el canadiense Felix Auger-Aliassime habrá hecho cima en las cuatro finales grandes del año, con una cosecha por ahora de dos títulos (Abierto de Australia y Wimbledon) y un subcampeonato (Roland Garros).

La otra semifinal de Nueva York deparará un apasionante pulso entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

Cerca de la medianoche del jueves, Sinner dio por terminado el primer cruce entre tenistas italianos en unos cuartos de Grand Slam.

"Nos conocemos muy bien. Pero teníamos que dejar la amistad fuera durante el partido. Después cuando nos chocamos la mano todo está bien", declaró Sinner.

"Por mi parte fue una buena actuación muy sólida", se felicitó.

Como se pronosticaba, el choque fue muy desequilibrado a favor del vigente campeón, invicto en sus últimos 26 partidos de Grand Slam en pistas rápidas, la tercera mayor racha de la historia.

Con tenistas de su país acumula un pleno de 16 victorias. Musetti, semifinalista de Wimbledon (2024) y Roland Garros (2025), tampoco llegó a despeinar al pelirrojo de San Cándido.

Para su desesperación, Sinner le neutralizó sus siete oportunidades de break mientras convertía cinco de las seis de las que dispuso.

Musetti presentó al menos más batalla que Alexander Bublik, que apenas le arañó tres juegos a Sinner, y su elegante tenis, con un revés a una mano en peligro de extinción, resarció de alguna forma a quienes esperaban una noche más competitiva.

La victoria le permite a Sinner conservar el liderato de la ATP, que hubiera cedido a Alcaraz en caso de derrota.

El transalpino necesita terminar el torneo con mejor resultado que el español para mantener el número uno.

