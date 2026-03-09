Sinner en octavos de Indian Wells con fácil victoria sobre Shapovalov

El italiano Jannik Sinner, número dos mundial de la ATP, avanzó este domingo a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, en California, al imponerse con facilidad al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2.

Sinner, de 24 años, comenzó con un revés al perder su servicio en un juego en blanco, pero rápidamente recuperó la iniciativa, rompiendo el saque del número 39 del mundo y tomando el control del partido.

El italiano continuó imponiendo su ritmo en el segundo set, quebrando el servicio de Shapovalov en el primer juego y manteniendo una presión constante hasta cerrar la victoria.

En busca de su primer trofeo en el desierto californiano, Sinner se medirá el martes al ganador del duelo de fondo de esta jornada entre el estadounidense Tommy Paul y el joven prodigio brasileño João Fonseca.