Sinner lamenta haber sido "previsible" en la final ante Alcaraz

El italiano Jannik Sinner dijo ante la prensa que su juego fue demasiado "previsible" en la final perdida este domingo en el Abierto de Estados Unidos ante el español Carlos Alcaraz, del que dijo que es un jugador "sin debilidades".

Pregunta: ¿Qué tan diferente fue Alcaraz hoy en comparación con el jugador que enfrentó en Wimbledon?

Respuesta: "Ha mejorado. Las cosas que yo hice bien en Londres, las hizo mejor hoy. Sentí que hoy hizo todo ligeramente mejor, especialmente el servicio. Manejó la situación mejor que yo, subió su nivel cuando tenía que hacerlo.

Aún estoy orgulloso de mí mismo, de mi temporada, pero hoy él jugó mejor que yo".

P. ¿Cuál es la gran diferencia de enfrentar a Alcaraz respecto a otros jugadores?

R: "Simplemente es un jugador diferente. No tiene debilidades".

P. ¿Cómo visualiza el rumbo de esta rivalidad?

R: "Yo hoy fui muy predecible. Él hizo muchas cosas, cambió el juego, ese es su estilo. Ahora dependerá de mí si quiero hacer cambios o no. Definitivamente vamos a trabajar en eso.

También depende de cómo sean los partidos anteriores. Si son cómodos siempre haces las mismas cosas. Yo en este torneo no hice ni un servicio y volea. No utilicé mucho la dejada, y luego llegas a un punto donde juegas contra Carlos y tienes que salir de tu zona de confort. Tal vez incluso tenga que perder algunos partidos de ahora en adelante, pero tratando de hacer algunos cambios, tratando de ser un poco más impredecible como jugador, porque creo que eso es lo que tengo que hacer para convertirme en un mejor tenista.

Pero en general, los resultados de la temporada son increíbles. Cuatro finales de Grand Slam y dos ganados. Estoy muy feliz".

