Snell brilla y Dodgers aguantan en la 9na para vencer 2-1 a Cerveceros en inicio de la SCLN

MILWAUKEE (AP) — Blake Snell permitió un solo corredor en base en ocho entradas sin carreras antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas aguantara en la novena, ya que los Dodgers abrieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) con una victoria de 2-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee el lunes por la noche.

Blake Treinen ponchó a Brice Turang con las bases llenas para terminar el juego.

Los Dodgers lideraban 2-0 cuando entregaron la pelota a Roki Sasaki en la novena después de que Snell había realizado 103 lanzamientos. Sasaki había trabajado cinco entradas y un tercio sin permitir carreras mientras se adaptaba a un rol de bullpen en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra Filadelfia, pero no estuvo tan afinado el lunes.

Isaac Collins recibió una base por bolas con un out y Jake Bauers bateó un doble de regla que rebotó sobre la barda del jardín central. El venezolano Jackson Chourio conectó un elevado de sacrificio que anotó a Collins y avanzó al corredor emergente Brandon Lockridge a tercera. Christian Yelich recibió una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera.

Fue entonces cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, retiró a Sasaki y trajo a Treinen.

Yelich robó segunda para mover la potencial carrera ganadora a posición de anotar antes de que el venezolano William Contreras recibiera una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera. Después de que Treinen casi golpeara a Turang con un lanzamiento —lo que habría empatado el juego— éste se ponchó abanicando un recta de 2-2 a la altura del cuello.

El segundo juego de la serie al mejor de siete es el martes por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles y el dominicano Freddy Peralta comenzando para Milwaukee en un enfrentamiento de All-Stars.

Esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) es un estudio de contrastes, con los Cerveceros jugando en el mercado más pequeño de la MLB mientras que los campeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers, tienen la plantilla más cara.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, hizo referencia a la diferencia en el poder de las estrellas entre los dos equipos bromeando durante su conferencia de prensa previa al juego: "Estoy seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho chicos de nuestro roster".

Aun así, los Cerveceros habían barrido sus seis enfrentamientos de temporada regular con los Dodgers. Todos esos juegos se dieron en julio, mientras Snell estaba en la lista de lesionados con inflamación en el hombro.

