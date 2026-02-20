Socios de EEUU reciben con cautela el revés judicial a Trump sobre los aranceles

Los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el importante revés judicial infligido el viernes a la política arancelaria del presidente Donald Trump, que fue considerada en gran parte ilegal

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció el viernes que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de tarifas aduaneras que trastocaron el comercio mundial. La decisión se refiere a los aranceles presentados como "recíprocos" por Trump, pero no a los aplicados a sectores de actividad específicos

Estas son las primeras reacciones internacionales:

- Unión Europea -

"Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente", declaró a la AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea

Añadió que espera "aclaraciones" del gobierno estadounidense sobre las medidas que prevé tomar en respuesta a esta decisión

El fallo de la Corte Suprema podría frenar la implementación de un acuerdo comercial concluido a mediados del año pasado entre la UE y Washington, que permitió limitar al 15% los aranceles aplicados por Estados Unidos a la mayoría de los productos europeos

- Reino Unido -

"Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo", indicó un portavoz del gobierno británico en un comunicado

"Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga", agregó

Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10% sobre la mayoría de los productos británicos

- Canadá -

La decisión de la Corte Suprema "refuerza la posición de Canadá" según la cual estos aranceles son "injustificados", estimó Dominic LeBlanc, ministro canadiense encargado de la relación comercial con Estados Unidos, en un mensaje en X el viernes

Recordó que Ottawa dialoga actualmente con Washington, ya que empresas canadienses se ven afectadas por los aranceles sectoriales, que repercuten en la economía

Los llamados aranceles "recíprocos" en realidad apenas afectan a Canadá en virtud del T-MEC, el tratado de libre comercio existente entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que el gobierno de Trump pretende revisar por completo en los próximos meses