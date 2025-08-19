LA NACION

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones llevan a Tigres a vencer 10-0 a Astros

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones llevan a Tigres a vencer 10-0 a Astros

DETROIT (AP) — Jack Flaherty ponchó a nueve bateadores el lunes por la noche en siete entradas sin permitir carreras y los Tigres de Detroit vencieron 10-0 a los Astros de Houston.

Wenceel Pérez, Riley Greene, Trey Sweeney y Colt Keith conectaron jonrones para los Tigres, que venían de un viaje de 5-2 como visitantes.

Flaherty (7-12) permitió tres hits y una base por bolas para ganar por segunda vez en 12 aperturas. El ex cerrador Alex Lange, quien se sometió a una cirugía el año pasado, lanzó la novena entrada, su primera aparición en la MLB desde el 22 de mayo de 2024.

Spencer Arrighetti (1-4) permitió cinco carreras con siete hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

Flaherty solo permitió dos corredores más: un bateador golpeado y un sencillo.

El jardinero Chas McCormick lanzó una octava entrada sin permitir carreras para Houston.

Por los Astros, el boricua Carlos Correa de 3-1. El mexicano Ramón Urías de 1-1. El venezolano Jose Altuve de 3-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-1. El dominicano Wenceel Pérez de 3-2 con una anotada y una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

