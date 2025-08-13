Sondeo: Los estadounidenses disminuyen su consumo de alcohol; los jóvenes encabezan la tendencia

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses están bebiendo alcohol mientras se expande la creencia de que incluso su consumo moderado es un riesgo para la salud, según una encuesta de Gallup publicada el miércoles.

Un porcentaje récord de adultos en Estados Unidos, el 53%, ahora dice que el consumo moderado es malo para su salud, frente al 28% en 2015. El aumento en la duda sobre los beneficios del alcohol está impulsado en gran medida por los adultos jóvenes, el grupo de edad que es más propenso a creer que beber “una o dos copas al día” puede causar riesgos para la salud, pero los adultos mayores también son cada vez más propensos a pensar que el consumo moderado conlleva riesgos.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre los impactos en la salud, menos estadounidenses informan que beben. La encuesta revela que el 54% de los adultos en Estados Unidos dice que consume bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza; la cifra más baja en las últimas tres décadas.

Los hallazgos de la encuesta, que se realizó en julio, indican que después de años de creer que el consumo moderado era inofensivo, o incluso beneficioso, las preocupaciones acerca de beber alcohol están ganando terreno. Según los datos de Gallup, incluso aquellos que consumen alcohol están bebiendo menos.

El gobierno estadounidense está actualizando las pautas dietéticas, incluidas las relacionadas con el alcohol. Antes de la pandemia de COVID-19, los datos del gobierno mostraban que el consumo de alcohol en Estados Unidos estaba en aumento, pero otras encuestas gubernamentales han mostrado una disminución en ciertos tipos de consumo, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Esto se produce junto con un nuevo flujo de información sobre los riesgos del alcohol. Aunque antes se pensaba que el consumo moderado tenía beneficios para la salud del corazón, los profesionales de la salud en los últimos años han señalado pruebas abrumadoras de que el consumo de alcohol tiene efectos negativos para la salud y es una de las principales causas de cáncer.

Escepticismo creciente sobre los beneficios del alcohol

Los adultos jóvenes han sido más rápidos que los mayores en aceptar que beber es perjudicial, pero los adultos mayores están llegando a la misma conclusión.

Casi dos tercios de los jóvenes de 18 a 34 años creen que el consumo moderado es perjudicial para la salud, según la encuesta, frente a 4 de cada 10 en 2015. Los adultos mayores son menos propensos a ver el alcohol como perjudicial: aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 55 años o más lo cree, pero eso también es un incremento sustancial. En 2015, solo alrededor de 2 de cada 10 adultos de 55 años o más pensaban que el alcohol era malo para su salud.

En el pasado, se pensaba que el consumo moderado tenía algunos beneficios.

Esa idea provenía de estudios imperfectos que en gran medida no incluían a personas más jóvenes y no podían demostrar causa y efecto. Ahora el consenso científico ha cambiado, y varios países han reducido recientemente sus recomendaciones de consumo de alcohol. A principios de este año, el director saliente de salud pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, recomendó una etiqueta en las botellas de cerveza, vino y licor que describiera claramente el vínculo entre el consumo de alcohol y el cáncer.

Las pautas dietéticas actuales del gobierno federal recomiendan a los estadounidenses no beber o, si consumen alcohol, los hombres deben limitarse a dos bebidas al día o menos, mientras que las mujeres deben limitarse a una o menos.

Lydia Saad, directora de investigación social de Estados Unidos en Gallup, dijo que los cambios en los consejos de salud a lo largo de la vida de los estadounidenses mayores pueden ser una razón por la que han sido más graduales que los adultos jóvenes en reconocer el alcohol como perjudicial.

“Las personas mayores pueden estar un poco más endurecidas en términos del vaivén que experimentan con las recomendaciones”, indicó Saad. “Puede que les lleve un poco más de tiempo absorber o aceptar la información. Mientras que, para los jóvenes, este es el entorno en el que han crecido... en muchos casos, sería lo primero que los adultos jóvenes habrían escuchado al entrar en la adultez”.

Se espera que el gobierno publique nuevas pautas a finales de este año, bajo la dirección del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha prometido grandes cambios. Kennedy no ha insinuado cómo podrían cambiar las recomendaciones sobre el alcohol.

Las tasas de consumo caen a un mínimo de la década

Un poco más de la mitad de los estadounidenses, el 54%, informa que bebe alcohol, un mínimo en los datos de Gallup que es especialmente pronunciado entre mujeres y adultos jóvenes.

El consumo de alcohol entre los jóvenes estadounidenses ha estado disminuyendo durante años, acelerando la disminución general en el consumo de alcohol. En marcado contraste con los hallazgos de Gallup de hace dos décadas, cuando los adultos jóvenes eran los más propensos a informar que bebían, la tasa de consumo de alcohol de los adultos jóvenes ahora es ligeramente inferior a la de los adultos de mediana edad y mayores.

El consumo de alcohol informado por los estadounidenses está entre los más bajos desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1939.

Durante la mayor parte de las últimas décadas, al menos 6 de cada 10 estadounidenses han informado que consumen bebidas alcohólicas, solo cayendo por debajo de ese punto unas pocas veces en la historia de la pregunta.

Los estadounidenses están consumiendo menos alcohol

Incluso si las preocupaciones sobre los riesgos para la salud no están haciendo que algunos adultos abandonen el alcohol por completo, estas preocupaciones podrían estar influyendo en la frecuencia con la que beben.

Aproximadamente la mitad de aquellos que piensan que el consumo moderado es perjudicial dijeron que habían bebido en la semana previa, en comparación con 7 de cada 10 que no pensaban que beber fuera malo para su salud.

En general, solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses que beben dijeron que habían consumido alcohol en las 24 horas anteriores, un mínimo histórico en la encuesta. Aproximadamente 4 de cada 10 dijeron que había pasado más de una semana desde que bebieron.

Amanda Seitz contribuyó a este informe.

