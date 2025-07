Sopesan cambios en EE.UU. para agilizar el conteo de boletas electorales que llegan por correo

ATLANTA (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump y otros republicanos han criticado desde hace tiempo a los estados que tardan semanas en contar sus votos después del día de las elecciones. Este año ha habido una serie de actividades para abordar esa cuestión.

Parte de la orden ejecutiva de Trump sobre elecciones, firmada en marzo pero detenida debido a demandas, apunta a una de las principales razones de los conteos tardíos de votos: muchos estados permiten que se cuenten las boletas enviadas por correo incluso si llegan después del día de los comicios.

El mes pasado, la Corte Suprema federal dijo que sopesaría si una impugnación en Illinois puede proceder en un caso que se encuentra entre varias demandas respaldadas por republicanos, las cuales buscan imponer un plazo para la recepción de boletas por correo el día de las elecciones.

Al menos tres estados —Kansas, Dakota del Norte y Utah— aprobaron este año leyes que eliminaron un período de gracia para recibir boletas enviadas por correo, diciendo que ahora necesitan llegar a más tardar el día de las elecciones.

Incluso en California, donde el conteo de votos que se extiende por semanas es una fuente frecuente de frustración y blanco de críticas republicanas, un proyecto de ley que intenta acelerar el proceso está avanzando en la Legislatura controlada por los demócratas.

La orden afirma que la ley federal prohíbe contar boletas tardías

La sección para establecer el plazo de recepción de boletas en la amplia orden ejecutiva de Trump se basa en una interpretación de la ley federal que establece cuál es el día de los comicios para las elecciones federales. Él argumenta que esto significa que todas las boletas deben ser recibidas para esa fecha.

“Esto es como permitir que personas que llegan tres días después del día de las elecciones, quizás después de que se haya declarado un ganador, voten en persona en lo que fue una casilla electoral, lo cual sería absurdo”, afirma la orden ejecutiva.

Esto forma parte de una serie de denuncias por parte del presidente, quien ha cuestionado repetidamente la legitimidad de tales boletas, a pesar de que no hay evidencia de que sean fuente de un fraude generalizado.

El tema está estrechamente relacionado con sus quejas sobre cuánto tiempo lleva contar las boletas, su deseo de que se proporcionen resultados en la noche de las elecciones y sus afirmaciones falsas de que los “vertidos” nocturnos de conteos de votos apuntan a que las elecciones de 2020 fueron amañadas, en las cuales perdió ante el demócrata Joe Biden.

Pero las boletas recibidas después del día de las elecciones, además de estar firmadas y fechadas por el votante, deben tener un matasellos del Servicio Postal de Estados Unidos que indique que fueron completadas y entregadas el día de los comicios o antes.

Aceptar boletas que llegan tarde no ha sido históricamente un motivo de fricción entre los partidos. Estados tan distintos como California y Mississippi las permiten, mientras que Colorado e Indiana no.

“No hay nada poco confiable o inseguro en una boleta que regresa después del día de las elecciones”, expresó Steve Simon, el principal funcionario electoral en Minnesota, donde las boletas que llegan por correo sólo se aceptan hasta el día de los comicios.

En su orden ejecutiva —la mayor parte de la cual se encuentra detenida por orden de los tribunales— Trump le ordena al secretario de Justicia “tomar todas las medidas necesarias” para hacer cumplir la ley federal a estados que incluyen boletas que llegan tarde en sus conteos finales para elecciones federales. También le pide a la Comisión de Asistencia Electoral condicionar la financiación federal a dicho cumplimiento.

La retórica de Trump motiva a estados republicanos

Desde las elecciones de 2020, los republicanos en cinco estados han aprobado leyes en las que se establece que el último día para recibir boletas por correo es la jornada de los comicios, según el Voting Rights Lab, un organismo que da seguimiento a legislación electoral.

Previamente este año, legisladores del Partido Republicano en Kansas pusieron fin a la práctica del estado de aceptar boletas por correo hasta tres días después del día de los comicios, un cambio que entrará en vigor para las elecciones de mitad de período del próximo año. Los problemas con la entrega de correo llevaron a Kansas a agregar el período de gracia en 2017.

El senador estatal Mike Thompson, un republicano en Kansas que preside la comisión que maneja la legislación electoral, comparó el período de gracia con darle a un equipo de fútbol americano oportunidades adicionales para anotar después de que el tiempo de juego ha terminado.

“Necesitamos este fin uniforme para las elecciones, de forma que sepamos que todos los votantes están operando en el mismo marco de tiempo", señaló.

Una historia de quejas en California

Desde hace tiempo California ha sido una fuente de quejas sobre la cantidad de tiempo que le lleva contar las boletas y declarar ganadores.

“El resto del país no debería tener que esperar a California para conocer los resultados de las elecciones”, apuntó el representante federal Bryan Steil, un republicano de Wisconsin que preside la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, durante una audiencia en abril.

Dijo que las “laxas leyes electorales” de California eran las culpables de los retrasos.

El estado más poblado de la nación tiene el mayor número de votantes empadronados en el país, unos 22,9 millones, que aproximadamente es equivalente al número de votantes en Florida y Georgia combinados.

California también ha adoptado el voto universal por correo, lo que significa que cada elector registrado recibe automáticamente una boleta por correo para cada elección. El plazo para que las oficinas electorales reciban las boletas llenas vence siete días después del día de las elecciones, siempre y cuando tengan matasellos que demuestre que fueron enviadas ese día.

Una encuesta de unos 35.000 votantes del condado Los Ángeles durante las elecciones del otoño pasado encontró que el 40% se esperó hasta el día de los comicios para colocar su boleta en el correo.

Los funcionarios electorales dicen que el proceso exhaustivo para revisar y contar las boletas enviadas por correo, combinado con un gran porcentaje de votantes que se esperan hasta el último momento para hacerlo, hace imposible que todos los resultados estén disponibles la noche de las elecciones.

Los demócratas de California sopesan cambios para acelerar el conteo

Según la ley estatal, los funcionarios electorales en California tienen 30 días para contar las boletas, realizar una revisión postelectoral y certificar los resultados.

Dean Logan, el principal funcionario electoral del condado Los Ángeles, le dijo al Congreso en mayo que, en un periodo de una semana posterior al día de las elecciones en 2024, su equipo contó casi el 97% de los 3,8 millones de boletas sufragadas. Jesse Salinas, presidente de la asociación de secretarios del estado, indicó que su personal en el condado Yolo, cerca de Sacramento, ya trabaja jornadas de 16 horas, siete días a la semana antes y después de unos comicios.

El asambleísta Marc Berman presentó una ley que mantendría el período de certificación de 30 días del estado, pero requeriría que los funcionarios electorales del condado terminen de contar la mayoría de las boletas dentro de los 13 días posteriores a las elecciones. Se les requeriría notificar al estado si no iban a cumplir con ese plazo, y dar una razón.

“No creo que podamos meter la cabeza en la arena y pretender que estas conspiraciones no existen y que esta falta de confianza no existe, en particular entre los votantes republicanos en California”, dijo Berman, de filiación demócrata. “Hay ciertas cosas de buen gobierno que podemos hacer para fortalecer nuestro sistema electoral”.

Reconoció que muchos condados ya cumplen con el plazo de 13 días que aparece en su proyecto de ley, el cual aguarda a ser examinado por el Senado.

“Mi esperanza es que esto fortalezca la confianza de las personas en su sistema electoral y su democracia al tener algunos de esos puntos de referencia, y simplemente dejarle muy claro a la gente cuándo estarán disponibles los distintos resultados”, expresó Berman.

El periodista de The Associated Press John Hanna en Topeka, Kansas, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.