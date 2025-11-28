Sospechoso de ataque a miembros de la Guardia Nacional en DC enfrenta cargo de homicidio premeditado

WASHINGTON (AP) — El hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional enfrenta ahora un cargo de homicidio premeditado después de que uno de los soldados muriera, anunció el viernes la fiscal federal del Distrito de Columbia.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció el jueves por la noche que Beckstrom había fallecido.

La oficina de la fiscal Jeanine Pirro dijo que las acusaciones contra Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán, ahora incluyen un cargo de homicidio premeditado, tres cargos de posesión de arma de fuego durante un crimen violento y dos cargos de agresión con intención de matar estando armado.

Beckstrom y Wolfe fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental como parte de la misión de lucha contra el crimen del presidente Donald Trump que federalizó la fuerza policial de Washington D.C. El mandatario también ha desplegado o intentado desplegar a miembros de la Guardia Nacional en otras ciudades para que contribuyan a sus esfuerzos de deportación masiva, pero ha enfrentado impugnaciones judiciales.

Trump calificó el tiroteo como un “ataque terrorista” y criticó al gobierno del expresidente Joe Biden por permitir que afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán ingresaran al país. El presidente ha dicho que quiere “pausar permanentemente la migración” de naciones más pobres y expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos.

En una entrevista en Fox News, Pirro dijo que hay “muchos cargos por venir” más allá de la agravación del cargo de homicidio. Expresó su pesar por la familia de Beckstrom, quien se ofreció como voluntaria para servir y “terminó recibiendo disparos en una emboscada en las frías calles de Washington, D.C., por un individuo que ahora será acusado de homicidio premeditado”.

Pirro se negó a hablar del motivo del sospechoso, y dijo que las autoridades han trabajado sin descanso en esa cuestión. Los investigadores siguen ejecutando órdenes de registro en el estado de Washington, donde vivía Lakanwal, y en otras partes del país, dijo.

Wolfe permanece en “condición muy crítica”, dijo el viernes el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey. Ordenó que las banderas se izaran a media asta en reconocimiento a la muerte de Beckstrom.

“Estos dos héroes de Virginia Occidental servían a nuestro país y protegían la capital de nuestra nación cuando fueron atacados maliciosamente”, dijo Morrisey. “Su valentía y compromiso con el deber representan lo mejor de nuestro estado”.

El sospechoso ingresó a Estados Unidos en 2021

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Biden en el que se evacuaron y reasentaron a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, dijeron las autoridades. El hombre solicitó asilo durante el gobierno de Biden, pero su proceso fue aprobado bajo el gobierno de Trump, informó #AfghanEvac en un comunicado.

Lakanwal había vivido en Bellingham, Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su antigua arrendadora, Kristina Widman.

El sospechoso trabajó brevemente como contratista independiente para Amazon Flex, que permite que las personas usen sus propios autos para entregar paquetes, dijo un portavoz de la compañía a The Associated Press. Lakanwal entregó paquetes desde finales de julio hasta finales de agosto y no había estado activo desde entonces.

Mohammad Sherzad, un vecino de Lakanwal en Bellingham, dijo a la AP el viernes en una entrevista telefónica que el hombre era educado, callado y hablaba muy poco inglés.

Sherzad dijo que asistía a la misma mezquita que Lakanwal y había escuchado de otros miembros que el sospechoso tenía problemas para encontrar trabajo. Algunos de sus hijos asistían a la misma escuela que los suyos, dijo Sherzad.

“Era muy callado y los niños eran muy educados, eran muy juguetones. Pero no vimos nada malo en él. Parecía estar bien”, afirmó Sherzad. También dijo que Lakanwal “desapareció” hace unas dos semanas.

En su discurso a las tropas el jueves, Trump dijo que a Lakanwal “se le zafó un tornillo. Quiero decir, se volvió loco”.

Personas que conocían a Lakanwal dicen que sirvió en una unidad del Ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos. Trabajó en una de las unidades especiales Zero en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental afgana de Khost que se identificó como primo de Lakanwal. Dijo que éste era originario de la provincia y que su hermano también había trabajado en la unidad.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Dijo que el sospechoso había comenzado trabajando como guardia de seguridad para la unidad en 2012 y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS. Un exfuncionario de la unidad, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que el hermano de Lakanwal era líder de pelotón.

Las Unidades Zero eran unidades paramilitares compuestas por afganos, pero respaldadas por la CIA, que también servían en combates de primera línea con agentes paramilitares de la CIA. Los activistas atribuyeron abusos a las unidades. Estas desempeñaron un papel clave en la caótica retirada de Estados Unidos del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses se retiraban.

Beckstrom “fue un ejemplo de liderazgo, dedicación y profesionalismo”

Beckstrom se enlistó en 2023, el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria, y sirvió con distinción como policía militar en la Compañía de Policía Militar 863, dijo la Guardia Nacional de Virginia Occidental en un comunicado.

“Ella fue un ejemplo de liderazgo, dedicación y profesionalismo”, se lee en el comunicado, que agrega que Beckstrom “se ofreció como voluntaria para servir como parte de la Operación D.C. Segura y Hermosa, ayudando a garantizar la seguridad de la capital de nuestra nación”.

El presidente calificó a Beckstrom como una “persona increíble, destacada en todos los sentidos”.

El miércoles por la noche, Trump pidió que se vuelva a investigar a todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la iniciativa del gobierno de Biden, que trajo a aproximadamente 76.000 personas al país, muchas de las cuales habían trabajado como intérpretes y traductores.

El programa ha enfrentado un intenso escrutinio de Trump y otras personas debido a las acusaciones de lagunas en el proceso de verificación, aun cuando los defensores afirman que se realizó una verificación exhaustiva y que el programa ofreció un salvavidas a personas en riesgo de sufrir represalias de los talibanes.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en un comunicado que la agencia tomaría medidas adicionales para examinar “en la mayor medida posible” a personas de 19 países “de alto riesgo”.

El funcionario no nombró los países. Pero en junio, el gobierno prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso desde otros siete, citando preocupaciones de seguridad nacional.

___

Los periodistas de The Associated Press Sarah Brumfield, Siddiqullah Alizai, Elena Becatoros y Randy Herschaft contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.