Spurs celebran gran victoria sobre Thunder, pero el duelo con los campeones aún no es una rivalidad

SAN ANTONIO (AP) — Los Spurs de San Antonio son el equipo de la NBA que luce más en forma. Y lo han conseguido apenas un año después de dos de las peores temporadas en la historia de la franquicia.

Así, resulta comprensible que los jugadores y los fanáticos celebren una victoria en diciembre como si fuera 1999 y su primer campeonato de la NBA.

San Antonio aplastó a Oklahoma City por 130-110 el martes por la noche. Propinó así al Thunder su peor derrota de la temporada y su segundo descalabro ante los Spurs en 11 días.

Fue la séptima victoria consecutiva de los Spurs, la racha activa más larga de la liga. Sin embargo, no hay que considerar que el enfrentamiento entre estos equipos es una rivalidad. Al menos todavía no.

“No lo veo como una rivalidad en ciernes. Nuestro equipo ha estado junto unos 25 partidos", matizó el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, en referencia a Oklahoma City. "Ese equipo ganó 16 partidos en los playoffs la temporada pasada para ganar un campeonato. No quiero faltar al respeto a su programa y lo que han construido. Estamos tratando de construir algo y estamos persiguiendo a todos los demás equipos en esta liga".

Los Spurs y el Thunder jugarán por tercera vez en dos semanas el jueves en Oklahoma City.

San Antonio venció a Oklahoma City por 111-109 el 13 de diciembre en las semifinales de la Copa NBA.

"Es bueno que podamos jugar contra ellos tanto como lo hacemos porque son un equipo realmente bueno", comentó el delantero del Thunder, Jalen Williams.

San Antonio ha ganado 14 de 17 compromisos, incluidas victorias contra los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles, y se ha movido al segundo lugar en la Conferencia Oeste.

Keldon Johnson anotó 25 puntos, Stephon Castle agregó 24 y Harrison Barnes sumó 20 el martes por los Spurs, que se aproximaron a tres juegos y medio del Thunder en la cima del Oeste. San Antonio superó a Oklahoma City por 43-28 en el último cuarto, convirtiendo en una paliza lo que había sido un duelo tenso con 15 volteretas en el marcador y 13 empates.

"Creo que habría sido un gran partido para ver", dijo la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. "Lo veré de nuevo".

Wembanyama casi vio el encuentro desde el mejor asiento en el Frost Bank Center, donde se agotaron las entradas.

El pívot de siete pies tres pulgadas (2,20 metros) fue degradado a cuestionable el lunes mientras continúa rehabilitándose de una distensión en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo fuera durante 12 duelos. Recibió permiso de jugar media hora antes del inicio y salió del banco por sexta vez consecutiva desde su regreso.

“Es un jugador realmente bueno, pero no es todo su equipo en absoluto. Ellos tienen muchos buenos jugadores, tienen buen equilibrio, están bien entrenados", consideró el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. "Estuvieron superafilados esta noche. Jugaron con un gran propósito y ejecutaron muy bien las jugadas".

Los Spurs han tenido siete líderes diferentes en puntos durante su racha ganadora más larga desde 2015.

“Lo hacemos en equipo. Cada noche podría ser alguien diferente y ha sido alguien diferente cada noche”, manifestó Keldon Johnson. "Sabemos que tenemos ese lujo, que podemos tener múltiples jugadores que pueden tener una buena noche, pero todos entendemos el aspecto de equipo de que si alguien está en buena racha, tenemos que darle el balón".

Es un cambio bienvenido para una franquicia histórica que ha caído en tiempos aciagos.

Los Spurs empataron un récord de la NBA con 22 apariciones consecutivas en postemporada comenzando en 1998, una temporada antes de capturar su primero de cinco títulos. San Antonio se ha perdido los playoffs en seis temporadas consecutivas desde entonces.

Los Spurs terminaron 34-48 la temporada pasada después de campañas consecutivas de 22-60, una derrota menos que el peor récord de la franquicia de 21-61 establecido en 1989. San Antonio se ha recuperado este año, comenzando con un récord de franquicia de 5-0.

“Esto me dice cuánto hemos mejorado desde el comienzo de la temporada", indicó Wembanyama sobre la victoria del martes. "Aún podemos mejorar mucho, pero significa algo, sin duda".

Hasta entonces, Wembanyama descarta cualquier conversación sobre una rivalidad con los campeones reinantes.

