Spurs ganan 115-111 a Knicks en Nueva York y se acercan 2-1 en las finales de la NBA

Resistiendo en un emocionante final, los San Antonio Spurs vencieron el lunes 115 a 111 a domicilio a los New York Knicks y se acercaron 2 a 1 en las Finales de la NBA.

El equipo del francés Victor Wembanyama, que logró 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, se anotó su primer triunfo de estas Finales bajo una asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también abucheó al presidente estadounidense, Donald Trump.

San Antonio acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3 a 0, que ningún equipo ha remontado en la historia.