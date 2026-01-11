Spurs inician racha fuera de casa con triunfo y los Pistons sufren ausencias

Los San Antonio Spurs, con un decisivo Victor Wembanyama, iniciaron una racha de tres juegos consecutivos fuera de casa derrotando 100-95 a los Boston Celtics este sábado, en una jornada de la NBA en la que los Pistons pagaron sus ausencias frente a los LA Clippers.

A continuación, las tres principales escenas de la jornada de la liga de baloncesto de Norteamérica:

- Fox y Wemby lideran a los Spurs -

Wemby volvió a ser clave para los Spurs (27-11). La perla francesa, de 22 años, resultó fundamental para sellar la derrota de los Celtics en su casa, el TD Garden en Boston, al embocar cuatro puntos en lanzamientos de media distancia en los minutos finales.

En su segundo partido tras una breve ausencia por una lesión de rodilla, el galo partió desde la banca y jugó 26 minutos, tiempo suficiente para empatar con el escolta De'Aaron Fox como máximos anotadores con 21 puntos cada uno.

El alero Keldon Johnson les siguió como figura inesperada del cotejo ante Boston, tercero del Este (24-14), con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes.

"Es un trabajo en equipo", dijo Johnson. "Mis compañeros creen en mí para tomar las decisiones correctas y eso me llena de confianza".

"Cuando nos divertimos y jugamos a nuestro nivel, cosas especiales van a suceder para nosotros", agregó.

San Antonio suma de esta manera triunfos consecutivos ante Los Angeles Lakers y los Celtics, y se ubica en el segundo lugar de la Conferencia Oeste a cinco juegos del líder, Oklahoma City Thunder.

- Los Pistons pagan caro sus bajas -

Los LA Clippers sacaron ventaja de las ausencias de Cade Cunningham, Jalen Duren y Tobias Harris para imponerse 98-92 sobre los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este (28-10), en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan.

John Collins registró su mejor marca anotadora de la temporada, al marcar 25 puntos para los Clippers, en una contienda que significó el décimo tropiezo de Detroit en la actual campaña.

"Este grupo es muy fuerte", afirmó el ala-pívot. "Necesitamos este tipo de victorias en las que debemos mantenernos juntos y encontrar formas de ser efectivos".

Kawhi Leonard, por su parte, lideró las anotaciones de los Clippers con 26 puntos, mientras que James Harden aportó 19 en una noche de pobre efectividad, en la que anotó apenas cuatro de 20 intentos.

Su quinteto, que ha ganado nueve de sus últimos once partidos, sigue en la undécima casilla en el Oeste (15-23), pero se acerca a los puestos de repesca.

- Los Cavs responden desde el trabajo colectivo -

Los Cleveland Cavaliers, por su lado, pusieron fin a una racha de cuatro victorias consecutivas de los Minnesota Timberwolves, a los que arrodillaron con un 146-134 en el Rocket Arena, en Cleveland.

El escolta Donovan Mitchell guió a su equipo con 28 puntos y ocho asistencias, en un partido que cambió drásticamente en el tercer cuarto, cuando los dueños de casa lanzaron para una efectividad del 61% (14/23) y abrieron una ventaja de hasta 12 puntos.

"Respondimos ante la necesidad", consideró Mitchell. "Tuvimos problemas pero nos concentramos y logramos asegurar la victoria".

"No todos los partidos van a ser perfectos, lo importante es mantener el pie en el acelerador y seguir adelante", apuntó.

El quinteto inicial de Cleveland tuvo una de sus mejores jornadas del curso, con cuatro de cinco de ellos anotando por lo menos 20 puntos.

Mitchell lideró el camino con 28, Evan Mobley acompañó con 24, mientras que Darius Garland aportó 22 y Sam Merrill sumó 20.

Jarrett Allen, el único por debajo de los 20 enteros, registró un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para los Cavs, que marchan sextos en el Este (22-18).