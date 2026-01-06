Start-up de IA de Musk recauda US$20.000 millones en ronda respaldada por Nvidia

La start-up de inteligencia artificial xAI de Elon Musk anunció el martes que recaudó US$20.000 millones en su última ronda de financiamiento, con lo que supera su objetivo inicial de US$15.000 millones a medida que acelera el desarrollo de sus modelos de IA Grok.

Fundada por Musk, xAI compite en un mercado de IA generativa cada vez más saturado en el que también se destacan OpenAI, Google y Anthropic, entre otros.

La cuantiosa ronda de financiación subraya el continuo apetito de los inversionistas por la IA, a pesar de las dudas sobre cómo lograr retornos tras las enormes inversiones que están realizando.

La ronda de inversión, que tuvo un amplio número de interesados, atrajo capitales de Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX y Baron Capital Group, entre otros, indicó la compañía.

El gigante Nvidia también participó y apoyará la expansión de la infraestructura informática de xAI suministrando sus codiciados chips y software de IA.

La ronda se produjo mientras Musk, que también es dueño de la plataforma social X, se veía envuelto en una controversia en torno a la herramienta de IA Grok.

Grok enfrenta una creciente presión internacional por permitir a los usuarios generar imágenes sexualizadas falsas de mujeres y menores mediante una configuración que denomina "Modo Picante" ("Spicy Mode").

Al anunciar esta capitalización, xAI destacó avances significativos en 2025, incluida la puesta en marcha de lo que afirma son las supercomputadoras de IA más grandes del mundo.

Los centros de datos Colossus I y II de la compañía, en Memphis, albergan ahora más de un millón de GPU de alto rendimiento. Las GPU, o unidades de procesamiento gráfico, son los semiconductores de Nvidia que impulsan el desarrollo de la industria de la IA.

La startup también ha lanzado sus modelos de lenguaje Grok 4 y Grok Voice, un agente de voz en tiempo real que ya está disponible en los vehículos Tesla.

Según xAI, sus servicios alcanzan a aproximadamente 600 millones de usuarios activos mensuales a través de la plataforma X y las aplicaciones de Grok.

La compañía afirmó que actualmente entrena a Grok 5.