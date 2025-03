Steelers firman al esquinero Darius Slay con un contrato de uno año, dice fuente de AP

PITTSBURGH (AP) — Darius Slay se dirige al otro lado de Pennsylvania.

El veterano esquinero, que ganó el Super Bowl con Filadelfia el mes pasado, está firmando un contrato de un año con los Steelers de Pittsburgh, según informó una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se hizo público.

Los Eagles liberaron al seis veces seleccionado al Pro Bowl el miércoles cuando comenzó el nuevo año de la liga. Slay rápidamente se trasladó a Pittsburgh, donde se reunirá con el coordinador defensivo de los Steelers, Teryl Austin. Ambos pasaron cuatro años juntos en los Lions, cuando Austin fue el coordinador defensivo de Detroit de 2014 a 2017.

Slay, de 34 años, se une a un grupo de backs defensivos jóvenes que incluye al esquinero de tercer año Joey Porter Jr. y a Cory Trice, un novato de la temporada pasada. Los Steelers estaban en el mercado para agregar uno o dos esquineros después de que Donte Jackson, quien lideró a Pittsburgh con cinco intercepciones en 2024, firmara con los Chargers de Los Ángeles.

Slay tiene 28 intercepciones en su carrera y lideró la liga con ocho en 2017. No tuvo ninguna en 14 partidos en 2024, la primera vez desde su año de novato que no logró al menos robarse un pase de sus rivales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.