Steelers no siempre han lucido bien en su inicio 3-1, pero no les importa

PITTSBURGH (AP) — Mike Tomlin no se preocupa mucho por la estética.

El entrenador de los Steelers de Pittsburgh sabe que su equipo no ha jugado particularmente bien durante el primer mes de la temporada.

La ofensiva sigue siendo un trabajo en progreso detrás de Aaron Rodgers, quien ha jugado de manera constante, aunque no espectacular. La defensiva está golpeada y, como resultado, es inusualmente vulnerable.

Sin embargo, cuando el equipo voló de regreso a través del Atlántico el domingo por la noche después de una victoria más ajustada de lo necesario por 24-21 sobre Minnesota en el primer partido de temporada regular en Dublín, Irlanda, Pittsburgh se encontró en la cima de una AFC Norte que no parece tan formidable como hace cuatro semanas.

Cincinnati estará sin Joe Burrow indefinidamente. Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore están tambaleándose. Joe Flacco y los Browns de Cleveland aún no han alcanzado los 20 puntos en un juego.

Así que perdonen a Tomlin si no se preocupa demasiado por el hecho de que su equipo, que está en primer lugar, no siempre ha dado la impresión de serlo.

“Estamos 3-1, y eso es todo lo que importa”, dijo Tomlin. “¿Me gustaría estar 4-0? Ciertamente. Pero somos lo que somos. He aprendido a no engañarme a mí mismo. Eres lo que tu récord dice que eres. Así que eso es lo que somos al entrar en la semana de descanso, y puedo aceptarlo”.

Lo que Tomlin quiere ver por encima de todo en septiembre es progreso, con la esperanza de que los resultados sigan.

DK Metcalf, mantenido mayormente bajo control en los primeros tres juegos, registró máximos de temporada en recepciones (cinco) y yardas (126), incluyendo una recepción y carrera de 80 yardas para un touchdown que mostró la combinación de fuerza y velocidad explosiva que atrajo a Pittsburgh hacia él en primer lugar.

La línea ofensiva luchó por crear espacio para correr en los primeros tres juegos. La solución fue utilizar al suplente Spencer Anderson como un sexto liniero en ciertos paquetes y mantener al enorme ala cerrada Darnell Washington para abrir huecos para Kenny Gainwell, quien acumuló un máximo de temporada de 99 yardas y anotó dos veces contra una de las mejores defensivas de la liga.

La defensiva sigue cediendo yardas en grandes cantidades, pero también ha creado el tipo de “impacto” que Tomlin tanto desea.

Lo que funciona

Seleccionar linebackers de Wisconsin. Los Steelers encontraron una estrella en el perenne All-Pro T.J. Watt cerca del final de la primera ronda en 2017. En 2023, usaron una selección de cuarta ronda para elegir a Nick Herbig, quien lideró la Big Ten en capturas durante su último año con los Badgers.

Lo que necesita ayuda

La capacidad de proteger una ventaja sin drama.

Una semana después de dejar evaporar una delantera de 14 puntos contra Nueva Inglaterra (aunque finalmente se recuperaron), los Steelers hicieron las cosas mucho más interesantes de lo necesario al final.

Número clave

91: pases completados de 50 yardas o más por Rodgers, rompiendo un empate con Drew Brees por la mayor cantidad en la historia de la NFL.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes