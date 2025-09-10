Steelers saben que deben proteger mejor a Aaron Rodgers tras un inicio “desordenado”

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers se despertó después del primer juego de su temporada número 21 con los dolores y molestias típicos que vienen al ser perseguido y ocasionalmente golpeado por hombres de más de 150 kilogramos, pero nada fuera de lo común.

"No recibí demasiados golpes fuertes", dijo el quarterback de los Steelers de Pittsburgh.

El jugador más veterano en activo de la NFL lanzó cuatro pases de anotación pero también sufrió cuatro capturas durante la victoria de Pittsburgh 34-32 sobre los Jets de Nueva York el domingo, aunque el jugador de 41 años se esforzó por quitar algo de culpa a su línea ofensiva renovada.

Rodgers dijo que cree que él mismo provocó al menos dos de esas capturas. Paralelo a la realidad de jugar a toda velocidad por primera vez en ocho meses después de que el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, optara por dejar que Rodgers viera toda la pretemporada desde la banca.

"No me estaba moviendo tan bien como quería", dijo Rodgers, quien agregó que su espalda estaba un poco "tensa".

Un baño frío y un masaje el lunes, ambos considerados bastante estándar en este punto de su carrera, lo ayudaron a superarlo bastante rápido.

Aun así, los hombres que trabajan frente a él saben que los errores que terminaron con Rodgers en el suelo del MetLife Stadium deben ser menos frecuentes en el futuro, especialmente el tackle izquierdo Broderick Jones.

Seleccionado en la primera ronda hace dos años, la primera titularidad de Jones protegiendo el lado ciego de Rodgers no salió exactamente como se planeó. Permitió tres de las cuatro capturas que sufrió Rodgers, incluidas dos a manos del ala defensiva de Nueva York, Will McDonald.

"No puedo dejar eso en el video", dijo Jones. "Sé que todos lo saben. Así que, ya sabes, simplemente no podemos tener esa actuación de nuevo".

No si los Steelers (1-0) quieren convertir su prometedor inicio en algo significativo de todos modos.

Mientras todos, desde Tomlin hasta Rodgers, enfatizaron que siguen confiando en que el tackle de 24 años puede cambiar las cosas rápidamente, la realidad es que Jones se encuentra en un momento bastante crucial en su aún joven carrera.

Jones no es el único encargado de esa responsabilidad. A los Jets se les acreditaron siete golpes al mariscal de campo en total, parte de una actuación algo inestable de una línea en la que cuatro de los cinco titulares tienen tres años o menos de experiencia en la NFL.

Sí, no fue genial, pero también fue la semana uno, cuando las cosas tienden a magnificarse de maneras que podrían no serlo a medida que la temporada evoluciona.

El desafío no será mucho más fácil esta semana contra los Seahawks (0-1), que tienen una de las frontales defensivas más agresivas de la liga.

Seattle golpeó a Brock Purdy de San Francisco nueve veces el domingo pasado, y con los veteranos Leonard Williams y DeMarcus Lawrence, los Seahawks tienen dos de los cazamariscales más experimentados de la liga.

Rodgers no parece preocupado. Al menos no todavía. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sabe dónde va la atención cuando termina en el suelo. También sabe que no es tan simple como eso. Hay más que puede hacer, y espera hacer, en el futuro.

"Puede que sea viejo, pero todavía siento que puedo moverme bastante bien, y no me estaba moviendo como suelo hacerlo", dijo Rodgers. "Hay un par de cosas fundamentales que limpiar, pero (el entrenador de línea ofensiva) Pat (Meyer) se encargará de esos muchachos, y yo solo tengo que sacar el balón".

