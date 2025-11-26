Steelers trabajan con gran optimismo en el regreso de Aaron Rodgers contra Buffalo

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers podría jugar con todo y su muñeca izquierda fracturada el domingo, cuando los Steelers de Pittsburgh reciban a los Bills de Buffalo.

Rodgers, de 41 años, practicó de manera limitada la semana pasada, pero terminó viendo desde la banca, en pantalones deportivos, la derrota de Pittsburgh por 31-28 ante Chicago. El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, decidió dejar a Rodgers inactivo y comenzar con Mason Rudolph en su lugar.

Tomlin calificó como “prudente” la decisión de sentar a Rodgers, cuatro veces elegido el Jugador Más Valioso, pero se negó a entrar en detalles. Parece haber una mayor posibilidad de que Rodgers regrese cuando Pittsburgh (6-5) intente salir de una mala racha a mitad de temporada contra los Bills (7-4) en un encuentro que podría tener serias implicaciones de playoffs para ambos equipos.

"Estamos cómodos con la trayectoria general (de Rodgers)", afirmó Tomlin.

El entrenador tomó la decisión final de sentar a Rodgers contra Chicago el sábado. No está seguro de si mantendrá la ventana abierta un poco más esta vez.

Cualquiera que sea el jugador que actúe como mariscal de campo tendrá una nueva cara protegiendo su lado ciego. El tackle izquierdo Broderick Jones se quedará fuera con una lesión en el cuello sufrida al final del último cuarto contra Chicago cuando el liniero defensivo de los Bears, Dominique Robinson, saltó y pareció agarrar la cabeza de Jones.

