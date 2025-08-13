Suba sorpresiva de reservas comerciales de petróleo en EEUU (+3 millones de barriles)

Las reservas comerciales de petróleo registraron un aumento inesperado la semana pasada en Estados Unidos, según información publicada el miércoles por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), debido principalmente a un incremento de las importaciones.

Las reservas comerciales de crudo aumentaron en aproximadamente 3 millones de barriles (mb) durante la semana terminada el 8 de agosto, mientras que los analistas esperaban una disminución de alrededor de 912.000 barriles, según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

En total y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 426,7 millones de barriles, el nivel más alto desde principios de junio.

El aumento de las reservas estadounidenses se explica en parte por un incremento en las importaciones de crudo (+16% en comparación con la semana inmediata anterior).

Paralelamente, las exportaciones también aumentaron, aunque de manera más moderada (+7,8%).

La producción estadounidense de crudo aumentó ligeramente, a 13,32 millones de barriles diarios (mbd), pero el nivel de actividad de las refinerías estadounidenses disminuyó, a 96,4% frente al 96,9% de uso de capacidad instalada la semana pasada.

Esta evolución de los inventarios también podría atribuirse a un ajuste estadístico. La EIA corrige semanalmente los datos de períodos anteriores.

La agencia añadió, esta vez, aproximadamente 484.000 barriles diarios a los volúmenes que llegaron al mercado estadounidense, como parte de esta corrección estadística que no está relacionada con la actividad de la semana considerada.

La cantidad de productos refinados entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, aumentó (+6,1%), pero la demanda de gasolina -categoría muy seguida por los operadores- disminuyó ligeramente (-0,4%).

En teoría, un aumento inesperado de los inventarios de crudo podría hundir los precios del petróleo.

Hacia las 14:55 GMT, el precio del barril de Brent del Mar del Norte descendía un 0,54% hasta US$65,76. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, retrocedía un 0,68% hasta US$62,74.