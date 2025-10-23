Sube el petróleo por las sanciones estadounidenses contra Rusia
Los precios del crudo se dispararon el jueves, impulsados por las sanciones impuestas por Washington
Los precios del crudo se dispararon el jueves, impulsados por las sanciones impuestas por Washington a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que amenazan con reducir significativamente la oferta.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subió un 5,43% hasta los US$65,99.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en el mismo mes, subió un 5,62% hasta los US$61,79.
“Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido” en Ucrania, Estados Unidos anunció el miércoles la congelación de todos los activos de Rosneft y Lukoil en territorio estadounidense, así como la prohibición a todas las empresas del país de hacer negocios con estas compañías “que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“El mercado se ha visto claramente sacudido por estas nuevas sanciones (...) muy severas”, comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.
Bessent aseguró que su departamento estaba “dispuesto a ir más allá si fuera necesario” e invitó a los aliados de Estados Unidos a “sumarse a (estas) sanciones”.
“Rosneft y Lukoil representan entre el 50% y el 55% de la producción rusa de crudo”, indicó Giovanni Staunovo, analista de UBS.
Las exportaciones de ambos grupos ascienden a unos 3 millones de barriles diarios, según los especialistas del sector.
