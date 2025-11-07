Suben a 13 los fallecidos por accidente de avión de carga en EE. UU.
El número de fallecidos por el accidente de un avión de carga el pasado martes en Estados Unidos se elevó a 13, según un...
El número de fallecidos por el accidente de un avión de carga el pasado martes en Estados Unidos se elevó a 13, según un nuevo balance de las autoridades.
La aeronave explotó cuando se precipitó contra negocios cercanos al aeropuerto internacional de Louisville, en el estado de Kentucky, poco después de despegar rumbo a Hawái.
"Me enteré que una decimotercera persona falleció después del accidente del vuelo 2976 de UPS", escribió la noche del jueves el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, en su cuenta de X.
La caída del avión, de la compañía global de entrega de paquetes UPS, destruyó o dañó múltiples edificios y generó una enorme columna de humo denso.
Tres de las víctimas eran tripulantes del avión, indicó UPS, cuya división aérea tiene su sede en Louisville, su principal centro aéreo en Estados Unidos.
Los otros fallecidos se encontraban en el trayecto que hizo el aparato, modelo McDonnell Douglas MD-11, que terminó a casi 5 km del aeropuerto.
Varias personas siguen desaparecidas.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, el más mortal en la historia de UPS.
