Sudafricano Burmester supera a Rahm por trofeo de LIV Golf de Chicago

El sudafricano Dean Burmester conquistó el domingo el título del torneo LIV Golf de Chicago al imponerse a los españoles Jon Rahm y Josele Ballester en el playoff de desempate.

Burmester inició la última ronda como líder con una ventaja de dos golpes que se le escapó pronto de las manos al cometer tres bogeys tempranos.

Aun así, el sudafricano resistió en la cabeza hasta terminar la vuelta igualado con Rahm y Ballester, todos ellos con un acumulado de 204 golpes, nueve bajo par.

En el primer hoyo del desempate, Burmester firmó un putt de 1,8 metros para birdie que no lograron igualar ni Rahm, figura de LIV Golf y campeón del Masters de Augusta de 2023, ni el prometedor Ballester, de 21 años.

El mexicano Carlos Ortiz concluyó en la cuarta posición de la tabla a un golpe del trío en cabeza.

Chicago abrió una etapa de tres torneos seguidos en Estados Unidos que clausurará la temporada de LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudita.