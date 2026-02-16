"Sueños de Trenes" arrasa en premios Spirit en campaña por el Óscar

El drama de época "Sueños de Trenes" se alzó como la película del año en los premios Spirit al cine independiente este domingo en Hollywood, dando otro paso en su campaña por los galardones de la Academia.

Basada en la novela corta de Denis Johnson, la cinta de Netflix retrata las transformaciones en Estados Unidos a principios del siglo XX a través de la vida de un leñador y trabajador ferroviario, interpretado por Joel Edgerton.

El productor Teddy Schwarzman celebró el "increíble" logro junto al elenco y equipo técnico de la película y reflexionó sobre cómo el reconocimiento va mucho más allá de las estatuillas.

"Uno de los beneficios de días como hoy es que ayudan a que la gente preste atención si aún no ha visto la película", dijo Schwarzman a la AFP.

"Para nosotros, es una película que propone un viaje singular, pero que, ojalá, también ayude a reunir a las personas para comprender todo lo que la vida implica: el amor, la amistad, la pérdida, el duelo, la sanación y la esperanza", agregó.

La producción conquistó tres de sus cuatro nominaciones en la 41ª edición de los premios que celebran al cine independiente, llevándose además las estatuillas a mejor dirección, para Clint Bentley, y mejor fotografía, para el brasileño Adolpho Veloso.

Edgerton estaba nominado en la categoría de actuación, que los Spirit no discriminan por género, pero el galardón fue para la australiana Rose Byrne ("Si pudiera, te patearía"), también nominada al Óscar.

Los premios Spirit celebran lo mejor del cine independiente, y en algunas ocasiones pueden contribuir a consolidar el momentum de una película rumbo al Óscar, que cierra la temporada de premios, tal como ocurrió el año pasado con "Anora".

Otra contendora a los Premios de la Academia que se impuso este domingo fue la brasileña "El agente secreto", quien ganó en la categoría internacional, derrotando a contendoras como la española "Sirat. Trance en el desierto", con la cual también se medirá por un Óscar.

- Cineastas debutantes -

Por otro lado, Alex Russell, escritor y director de "Lurker", se llevó las estatuillas a mejor guión debut y mejor primer largometraje con su aplaudido thriller psicológico sobre un hombre que se obsesiona con una estrella emergente y se infiltra en su vida.

El cineasta dijo a la AFP que el momento se sentía "agridulce" por ser "el último paso que damos con esta película, después de años haciéndola y llevándola al público".

El premio a mejor guión fue para la franco-estadounidense Eva Victor por su ópera prima "Lo siento, cariño", mientras que el Spirit al mejor documental fue para "El vecino perfecto" la producción de Netflix que reconstruye mayoritariamente con cámaras corporales de policías los eventos que derivaron en el asesinato de una madre en un vecindario de Florida.

Su directora, Geeta Gandbhir, resaltó la importancia del registro de estas cámaras corporales particularmente en el actual contexto estadounidense, marcado por las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

"Es clave porque las contranarrativas están resurgiendo incluso a nivel gubernamental, junto con la falta de rendición de cuentas y la libertad para distorsionar la verdad", dijo.

La 41ª edición de los premios Spirit se celebró en el teatro Hollywood Palladium, en California.

La gala se realizó durante una fría tarde de Los Ángeles en la cual muchas de las estrellas aderezaron sus trajes y vestidos con pines de "Fuera ICE", en protesta contra la policía migratoria de Estados Unidos, algo que ha marcado las alfombras rojas de esta temporada de premios de Hollywood.