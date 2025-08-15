Swiatek se planta en sus terceras semifinales seguidas de Cincinnati
La tenista polaca Iga Swiatek derrotó el viernes a la rusa Anna Kalinskaya ganándose una tercera...
- 1 minuto de lectura'
La tenista polaca Iga Swiatek derrotó el viernes a la rusa Anna Kalinskaya ganándose una tercera oportunidad de alcanzar la final del torneo WTA 1000 de Cincinnati.
Swiatek, número tres mundial, superó a Kalinskaya (34ª) por 6-3 y 6-4 en el duelo que abrió el intenso programa del viernes en la pista dura de Cincinnati (Ohio).
La polaca se verá en semifinales frente a la ganadora del siguiente cruce entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, y la kazaja Elena Rybakina.
Cincinnati es uno de los dos únicos torneos WTA 1000 en los que Swiatek no ha alcanzado la final, junto a Canadá.
La ex número uno mundial hizo dos intentos fallidos en las semifinales de 2023 y de 2024, perdidas frente a Coco Gauff y Sabalenka, respectivamente.
Este viernes tenía enfrente a una rival, Kalinskaya, ante la que había caído en su único encuentro anterior, celebrado en 2024 en Dubái.
La rusa, que se estrenaba en unos cuartos de Cincinnati, compitió con un problema de gemelos en la pierna izquierda por el que fue atendida en el primer set.
Swiatek, muy segura al retorno, dominó con claridad la primera manga sin ceder un solo break y en la segunda solventó el intento de reacción de Kalinskaya.
La rusa llegó a salvar cuatro pelotas de partido, pero Swiatek certificó después el triunfo con su servicio y cantó victoria tras una hora y 34 minutos de juego.
Otras noticias de Iga Swiatek
- 1
Tiene visa estadounidense y fue detenida por el ICE con su hijo de seis años: “Pensó que la estaban secuestrando”
- 2
La ley HB 5561 firmada por JB Pritzker que entró en vigor en 2025 y que protege a los trabajadores en Illinois
- 3
En Estados Unidos: cuánto cuesta una camioneta Ford Explorer en agosto de 2025
- 4
Perfumes “modo bestia”: las nueve fragancias más potentes para hombre que duran todo el día